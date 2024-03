Ven riesgos en ubicación de tubería

Para el sector constructor, resulta extraño que las obras de introducción de tubería de Agua Saludable para La Laguna deban llevarse a cabo en el lecho del río Nazas, donde años atrás se construyó el muro de contención que tuvo un costo de 100 millones de pesos y que tiene como finalidad proteger a los habitantes de las colonias aledañas de futuras avenidas.

"De inicio, sí parece extraño que tengan que ir por esa línea y que hayan tumbado el talud que estaba ahí", dijo Donato Gutiérrez Gutiérrez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Consideró que, de habérseles solicitado la opinión, habrían evitado pasar por aquí, pues una avenida podría impactar y provocar problemas aquí, por lo que se habría revisado la viabilidad por el bulevar Río Nazas.

"No lo vemos viable por las aguas que pudieran correr por aquí, lo más sensato hubiera sido por el bulevar, pero por alguna razón que desconocemos lo hicieron por aquí", dijo.

Recordó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantenía reuniones de forma periódica con la CMIC para dar a conocer a los constructores los avances de las obras de Agua Saludable para La Laguna, sin embargo, en este inicio de año se ha complicado continuar con estas sesiones informativas.

"Ya estamos en marzo y todavía no tenemos reuniones, entonces, no tengo la información, no nos hemos reunido", expresó.

En relación a que las obras de introducción de tubería del proyecto federal se realizan en la actualidad por el lecho del río Nazas, el dirigente de la CMIC señaló que "yo tendría que entender que fue una obra necesaria, sin embargo, van a volver a tener que hacer ese trabajo y esto repercute en un costo, yo no sé, a falta de información, si la línea de tubería tendría que ir por ahí forzosamente y se tendría que hacer así obligadamente".

Gutiérrez Gutiérrez reiteró que la información que han recibido en los últimos meses por parte de la dependencia federal ha sido escasa, pues se les argumenta que el director del Organismo de cuenca, Eduardo Aarón Fuentes Silva, tiene "agenda de trabajo" y por ello no les ha podido atender desde el año pasado.

En este contexto, Donato Gutiérrez opinó que sí podría ser un problema tener la tubería en el lecho del río en caso de una avenida, pues podría colapsar la infraestructura.

"Queremos entender que la gente de la Conagua tiene la capacidad para saber eso y que por alguna razón, lo está haciendo por ahí, razones que al momento desconocemos", indicó.