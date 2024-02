Ven empresarios mejoría en cobranza de Simas

El sector empresarial se pronunció a favor de una depuración en la cartera vencida de Simas y que se apoye a los domicilios de escasos recursos en Torreón que no han podido pagar el servicio.

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Torreón, dijo que hay colonias marginadas donde la gente no cubre el pago por el servicio de agua potable y en este sentido, consideró positivo el descuento que se ofrece por parte del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) para que puedan ponerse al corriente.

No obstante, manifestó que se debe ser cuidadoso en función de no otorgar el beneficio a colonias que sí tienen solvencia económica, así como gente que deliberadamente retire el medidor de su domicilio.

"Las personas más marginadas, la gente de escasos recursos, son descuentos que se requieren en estos casos, no así con quien pueda pagar y no lo hace", indicó.

Como parte del consejo directivo de Simas, el presidente de Canacintra señaló que se ha confirmado un incremento en la eficiencia del organismo operador en cuanto a la cobranza, pues se instalaron medidores en los últimos meses, lo que ayuda a mejorar estos niveles.

"Queda mucho trabajo por hacer en reparaciones, esperamos que el recurso federal que se había protegido desde el año pasado llegue para reparar las tuberías y que, en esa medida, se pueda incrementar la eficiencia en la cobranza", expuso.

Por su parte, Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Torreón, señaló que la ciudadanía tiene el derecho humano al agua, de ahí que Simas no puede simplemente suspender el servicio a quienes no cubren el pago, y por el contrario, estas viviendas siguen consumiendo y generando una cuenta que no se paga.

"Por Ley, esas cuentas no se pueden quitar y Simas tiene una cartera vencida que le genera problemas en materia financiera, por eso tratan de hacer esos descuentos, como ciudadanos debemos hacer conciencia y pagar lo que consumimos", comentó.

Refirió que el consejo del organismo operador pidió que el descuento se otorgue una sola vez y que no sea algo repetitivo, lo que fue autorizado, para que no se haga un círculo vicioso, sino que sean usuarios que hagan uso de este programa por única ocasión.