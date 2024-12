Vecinos de la colonia Nueva California denuncian tener agua con aceite en sus tinacos

Vecinos de la colonia Nueva California, en Torreón, se han visto alarmados por la presencia de aceite en el agua que abastece sus hogares.

El problema fue detectado desde el viernes 13 de diciembre y ha sido motivo de preocupación, ya que algunos residentes, como Julián, aseguran que el agua de sus hogares presenta aceite, que ha afectado su vida cotidiana.

Tras hacer una rápida consulta con algunos de sus vecinos más cercanos, confirmaron que varios hogares presentaban el mismo problema.

A pesar de que algunos vecinos mostraron indiferencia al problema, otros se unieron a la denuncia y contactaron al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

A las 8:00 del lunes, levantó un reporte con el folio 202412160002 y a las 14:00 volvió a dar seguimiento.

"Las operadoras fueron amables, pero no sabían si esto era grave o no, me dijeron que el reporte ya había sido enviado al departamento técnico"