Vecinos afectados de la Santiago Ramírez solicitan la ayuda de las autoridades

Habitantes de la colonia Santiago Ramírez piden a las autoridades más apoyos para superar la contingencia en que se encuentran desde el pasado martes, cuando la laguna de regulación que tienen a un lado se desbordó e inundó calles y viviendas; demandan también que la ayuda que les han llevado se reparta por igual y no por decisión de las lideresas.

Aunque poco a poco se han bajado los niveles de anegamiento, en algunos puntos el agua todavía está dentro y fuera de las casas, como en la parte oriente de la calle Rincón del Macho, la zona más baja de la colonia y donde ayer se pudo observar que dos máquinas tipo vactor realizaban trabajos de desazolve en los registros del drenaje.

En la casa del número 69 de dicha calle vive Rosalía Hernández Mendoza, quien pide que la apoyen para arreglar los techos, donde tiene hules que han resistido poco el impacto del agua y ésta se trasminó a la cocina y los cuartos.

“Aunque sea con láminas que me ayuden”, dijo, tras señalar que desde hace tiempo metió solicitud para un programa de rehabilitación de techos del Gobierno estatal, pero no tuvo respuesta.

Indicó también que aunque el Municipio llevó kits de limpieza, las líderes de ese sector los acapararon y cuando pidió que le entregaran uno, se lo negaron, mientras los han repartido entre vecinos que viven en las calles principales y que ni siquiera resultaron afectados.

“No he podido limpiar bien porque no tengo cloro, el trapeador lo tuvimos que lavar muy bien porque he estado secando las aguas negras con él”, dijo mientras señalaba los muebles que se echaron a perder con la humedad.

Érika Janeth, quien vive en la calle Carlos Román pidió que se agilicen los trabajos de desagüe, ya que ésta es otra de las vialidades donde todavía hay agua estancada.

Señaló que recientemente tuvo una cirugía de vesícula y le colocaron un dren; como no hay agua y deben llenar garrafones, además de la contaminación por las aguas residuales, teme contraer una infección.

Manifestó que en días pasados, personal de Desarrollo Social llevó agua embotellada y otros apoyos, que a ella no le han tocado porque como su esposo trabaja en Peñoles, las lideresas consideran que no tiene necesidad.

En la casa del número 119 de Rincón del Macho, María de los Ángeles Melero apoyaba a su vecina de la tercera edad quitando el lodo de la banqueta, mientras adentro ya habían bajado los niveles de agua pero seguía encharcado.

Cabe recordar que hace 12 años se presentó una inundación, aunque los vecinos recuerdan que entonces el agua alcanzó un mayor nivel.

Revisa OP condiciones de laguna

El director de Obras Públicas, Juan Adolfo von Bertrab Saracho acudió a la laguna de regulación para hacer una revisión de las condiciones en que se encuentra, con el fin de descartar daños en las paredes y cualquier tipo de riesgo para los vecinos del sector.

Señaló que aunque la operación de dicha laguna está a cargo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón, las dependencias atienden la contingencia de manera transversal, por lo que a esta área le corresponde vigilar que todo esté en orden en cuanto a la infraestructura de la laguna de regulación y de la ciudad en general.

“No hay daños en las paredes”, indicó von Bertrab Saracho, al informar que ayer también se tuvo una reunión con la empresa funeraria propietaria del panteón Jardines del Carmen, para que en cuanto terminen las lluvias, faciliten el acceso y profundizar las labores de revisión en la parte que colinda con la barda del cementerio.

Obras Públicas revisa, en lo general, el estado que guardan colectores, alcantarillas y las calles de la ciudad, donde hay más de 50 pipas dando una atención paliativa, con el retiro de agua acumulada en zonas críticas.

También se cuenta con más de 20 camiones desazolvadores, retirando taponamientos que obstruyen el flujo de las aguas pluviales y residuales, pues los escurrimientos arrastran también arenas, tierra y sobre todo, basura.

Por su parte, el director de Protección Civil, Jorge Luis Juárez Llanas informó que además de las acciones permanentes en la Santiago Ramírez, se atienden otros puntos que con las lluvias del jueves por la noche, resultaron afectadas.

Tal es el caso de Nueva California, Las Etnias, Villas Universidad, Loma Real, Roma, Zaragoza Sur, entre otras.

El pasado jueves se registraron otros 16.3 milímetros de precipitación, que con los registros de toda una semana, suman 160.4 milímetros.

Indicó que la laguna de regulación había alcanzado su capacidad con las últimas lluvias, aunque se tiene la situación bajo control y evitando el riesgo para la seguridad de las familias de las zonas aledañas.