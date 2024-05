Variación en dólar y efectos de reformas federales provocan menos utilidades en empresas de Coahuila

Particularmente en este año, el reporte de utilidades ha sido distinto al de años anteriores por dos factores, que no son los únicos pero sí los más evidentes, como son la variación en el tipo de cambio y los efectos de las reformas federales.

Luis Alfonso Carrillo Molina, subsecretario de Justicia Laboral en la Secretaría del Trabajo de Coahuila, explicó que mucha de la economía en el estado de Coahuila tiene muy estrecha relación con el dólar, entonces las variaciones de tipo de cambio causan a las empresas modificaciones en cuanto a ganancias y dividendos.

"Se plantean con una cantidad y se recibe algo menor, al tener un tipo de cambio más robusto, tener un peso más fortalecido con respecto del dólar, entonces eso fue un elemento disruptor, que es distinto al resto de los años", comentó. Indicó que esto podría afectar principalmente a las empresas que son exportadoras e importadoras, como ocurre con una gran cantidad de unidades económicas en el estado.

Señaló que este año también se ha observado que se resienten ya en las empresas los efectos de las reformas del gobierno federal, desde la de outsourcing del año 2021, de forma que existe una base de trabajadores más amplia en las empresas que generan utilidades.

"Muchas de las empresas han estado haciendo esquemas distintos, sobre todas las que sufrieron alguna baja en las utilidades, como Bonos Solidarios que acuerdan con los sindicatos o directamente con los trabajadores", expresó.

Mencionó que, por parte de la Secretaría del Trabajo, están enfocados en que las utilidades se repartan en tiempo y forma, ya que en estas fechas es cuando vence el periodo, a finales del presente mes.

Dijo que se busca que el reparto sea transparente, con una comisión mixta en la que se muestren los números y que, si por alguna razón, los trabajadores tienen dudas, las mismas sean contestadas. Indicó que la siguiente parte en esta verificación sería que se hayan pagado.

El subsecretario de Justicia Laboral explicó que todas las empresas tienen la obligación de entregar utilidades, con algunas excepciones, como las que atraviesan su primer año de labores o las mineras en la fase extractiva.

"Toda unidad económica que tenga trabajadores tiene la obligación, eventualmente, de repartir utilidades, lo que puede variar aquí es que no hayan generado utilidades, entonces lo que repartiría pudiera ser un bono solidario o bien acordar con los trabajadores algún esquema alternativo", dijo.

