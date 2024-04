Van por prevención de accidentes en motocicleta

En los últimos 15 días en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, se han reportado de 7 a 8 accidentes viales a diario, en que los protagonistas son los motociclistas, por lo que ya se afinan las estrategias en la zona metropolitana para inhibir este tipo de percances.

Marco Cordero Tafoya, titular del Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4), detalló que pese a las acciones que han implementado las autoridades tanto de Gómez Palacio y Lerdo, los motociclistas han hecho caso omiso, dando como resultado un incremento en los accidentes.

"Lamentablemente para este época se nos dispararon los accidentes y se estarán aplicando varias medida entre esos para las motocicletas, porque se hicieron una campaña en la cual se les pedía a estas personas que portaran su casco, que no llevaran más de dos o tres personas en su momento, lamentablemente la gente hizo caso al principio pero ahorita está pasando todo lo contrario", dijo Cordero.

El incremento del que se habla en el número de accidentes es de un 14 a un 17 por ciento en un lapso menor a 15 días.

"No significa que sean incidentes de gravedad pero sí son bastante fuertes y de esos uno amerita hospitalización y en el mes puede ser que 2 personas pudieron haber perdido la vida", dijo el titular del C4 en la región Laguna.

El funcionario aseguró que el municipio de Gómez Palacio "no le ha aflojado, Lerdo no le ha aflojado todos hemos estado lo pertinente, pero la gente no está haciendo lo que debería hacer", insistió.

Cordero Tafoya mencionó que el tema se ha abordado en las reuniones que se han tenido en el Mando Especial, con autoridades de Coahuila en donde se sigue avanzando en el tema de la homologación de los reglamentos de Tránsito.

"Y de las multas como tales para que la gente no lo vea de una manera represiva, sino que puedan circular de manera autónoma, bien y sin problema", dijo el titular. Y es que insistió en el que traer, placas, casco, eso le puede llegar a salvar la vida.

Cordero comentó que entre las personas que han resultado afectadas, son sobre todo los menores que viajan en las motocicletas sin ningún tipo de protección.