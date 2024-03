Van por actualización de padrón de colmenas

a sequía y el calor son factores que durante el año pasado afectaron los niveles de producción en las colmenas de la Comarca Lagunera y se estima que nuevamente en este 2024 vuelvan a impactar de forma similar.

Rogelio Rodríguez Garza, representante del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en la región lagunera, indicó que existen más de 20 factores que están relacionados con los niveles de producción en las colmenas, siendo los dos mencionados los que más impacto tienen aquí.

Productores del sistema apícola se reunieron con autoridades de los tres niveles de gobierno con la finalidad de recibir información sobre adecuaciones a la normativa y la necesidad de que se actualice el padrón de colmenas que existen en la región. El funcionario dijo que se les dio a conocer una situación de carácter normativo por la reglamentación que se dio en ganadería sobre la identificación de bovinos y colmenas.

"Estamos transfiriendo la información a los productores apícolas para que participen en esta situación de carácter obligatorio", expresó.

Otros detalles que se busca fomentar son las buenas prácticas con los productores, un proyecto que maneja el comité de fomento y protección pecuaria del estado de Durango, y que así como este organismo lo impulsa, también la campaña nacional contra la varroasis en las abejas.

"Si todos nos acoplamos debidamente, podemos ayudar mucho a la apicultura", comentó.

Refirió que se tiene un gran reconocimiento de las autoridades en esta actividad, que se busca sea fructífera y que se ayude en la cuestión de medio ambiente.

Rodríguez Garza dijo que hay productores nuevos y colmenas que no han sido identificadas, mismas que requieren de este registro para que puedan mover sus cajones adecuadamente.

"De aquí, de La Laguna, es muy característico que se muevan colmenas en los momentos en que no hay mucha flor, las pasan a otros lugares, particularmente a los llanos de Guadalupe Victoria, y si no tienen las condiciones de carácter sanitario, si no tienen las identificaciones del sistema nacional, difícilmente las podrán trasladar", expuso.

Señaló que hasta el año pasado se tenía un registro de arriba de 200 productores en La Laguna, cerca de 108 corresponden al lado de Coahuila y el resto en los municipios de Durango.

El representante de Senasica dijo que la varroasis en las abejas, que es una enfermedad que se trasmite por una especie de ácaro, está controlada en la región.