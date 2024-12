Vacuna Patria: Promesas incumplidas y falta de avances

A pesar de que desde febrero de 2021 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que México tendría su propia vacuna contra el Covid-19, en unos dos meses se cumplirán cuatro años y sigue sin saberse nada de este biológico mexicano.

Actualmente, no existe evidencia de que la vacuna Patria se haya empezado a producir o de que la Secretaría de Salud (Ssa) tenga dosis para aplicarlas en la Campaña Nacional de Vacunación que se lleva a cabo, de acuerdo con respuestas a solicitudes de información que se hicieron a la dependencia, al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (Censia) y la Presidencia de la República.

Especialistas señalaron que la producción no ha empezado porque el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) aún no tiene evidencia suficiente de la eficacia e inocuidad del biológico, de acuerdo con los resultados de las fases II y II-III de los estudios preclínicos de la vacuna Patria.

La 4T prometió que el biológico estaría listo y se aplicaría en noviembre de 2021; sin embargo, terminó la pandemia, concluyó el sexenio anterior, inició uno nuevo y todavía no se utiliza; hasta hace dos meses, la Secretaría de Salud no contaba con ninguna dosis de la vacuna Patria, confirmó al responder una solicitud de información.

"¿Cuántas dosis de la vacuna Patria tiene disponibles la Secretaría de Salud?", se le cuestionó a la dependencia federal.

"Por el momento, esta Secretaría de Salud no cuenta con dosis de vacuna Patria", respondió el pasado 15 de agosto.

En el arranque de la campaña de vacunación, el pasado 15 de octubre, el secretario de Salud, David Kershenobich, y la presidenta Claudia Sheinbaum afirmaron que la vacuna Patria se aplicará en esta campaña, pero ambas dependencias se declararon incompetentes (el 16 y 18 de octubre de 2024) para contestar ¿con cuántas dosis de la vacuna Patria cuenta la Secretaría de Salud? y ¿cuántas dosis se aplicarán en la Campaña Nacional de Vacunación?

En contraste, el 6 de junio de 2024, el Conahcyt presumió que "la producción de la vacuna Patria se llevará a cabo por parte de Avimex… garantizando la calidad y la producción de 24 millones de dosis anuales, con potencial de crecimiento de hasta 40 millones".

Se solicitó al Conahcyt que detallara el número de dosis de la vacuna Patria que se han producido, el total que se producirá durante este año, y cuántas dosis estima que se fabricarán en 2025.

No obstante, el pasado 5 de septiembre el Conahcyt contestó que no tiene ninguno de los datos requeridos porque carece de facultades al respecto, pese a que se encarga de la difusión de la información sobre la producción de Patria, y coordinó el trabajo de diseño, desarrollo, pruebas preclínicas y clínicas que concluyeron en marzo de 2023.

"Se hace de su conocimiento que no se cuenta con la información solicitada por el peticionario respecto de las dosis de la vacuna Patria que se han producido, las que se producirán ni tampoco las estimaciones de producción para 2025, toda vez que esta Dirección Adjunta no tiene injerencia en la administración de la empresa Avimex ni información al respecto", respondió el consejo.Avimex no ha iniciado aún la producción de la vacuna Patria, porque no tienen todavía la certeza de su eficacia y la inocuidad, señaló el doctor Miguel Ángel Méndez Rojas, premio nacional de Química 2022.

"Hasta donde tengo entendido, no han empezado la producción. No la van a empezar a producir hasta que no esté el banderazo de que tienen las pruebas, o sea, Cofepris ya no es lo que era antes, Cofepris ahora se convirtió en un órgano que autoriza lo que el gobierno necesita que se autorice, pero no tiene evidencias suficientes, porque tiene que haber un cierto número de voluntarios para una muestra de población, lo suficientemente heterogénea que permita comprobar la eficacia y la inocuidad", explicó.

Afirmó que se trata de una vacuna que ha quedado rebasada porque no ha sido actualizada y no protege contra las nuevas variantes de Covid-19 que circulan actualmente, como las variantes JN.1, KP.2 y KP.3.