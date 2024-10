Uri Bleier, literatura para transformar la percepción del cuerpo

Le interesaba construir una voz que dialogara con sus intereses y obsesiones literarias. Autores como Pedro Lemebel, Manuel Puig, Luis Zapata, McKenzie Wark y Camila Sosa Villada, le habían significado toda una genealogía sobre literatura LGBTIQ+. Uri Bleier sabía que en ese espacio creado a partir del activismo y la exigencia de derechos, había algo con lo que quería dialogar. Ese fue el inicio de Esta cuerpa mía, novela que recién publica bajo el sello editorial Alfaguara.

“Empecé a escribir una voz amariconada, muy queer, juguetona, con mucho ritmo, muy dicharachera, muy de la calle; me parecía una voz potente. Y poco a poco me fui dando cuenta de que tenía que acuerpar esa voz, de que no bastaba con las ideas que yo tenía sobre lo que es ser una persona o una mujer trans, sobre una trabajadora sexual. Que ya no podemos acercarnos a estas historias de la misma manera que antes, desde el desconocimiento”.

Uri Bleier se dedicó entonces a hacer trabajo de campo. Así encontró a Cassandra Huaso, una mujer transgénero, en un podcast. La contactó, platicó con ella, le realizó una serie de entrevistas. Huaso le abrió su mundo, le permitió que su vida fuese la columna vertebral de la novela. Era una línea muy clara, la cual arropó a la novela con “piel, movimiento, tendones y músculos” que se generan a partir de la ficción.

“Me interesaba que esto fuera un trabajo de ficción, porque me preguntaba si tenía que ser más fiel a la verdad como una sucesión de hechos, o a la verdad de otro tipo que me parece más importante: cómo atraviesa nuestro cuerpo las violencias, las sensaciones, los sentimientos, los amores; cómo atraviesa nuestro cuerpo por el mundo y cómo podemos transmitir eso. Me di cuenta que la ficción es esa tecnología que permite pasar al cuerpo del lector lo que sucede en el cuerpo de los personajes”.

El cuerpo es un elemento crucial en su visión literaria. Uri Bleier indica que, junto al lenguaje, es uno de los elementos con los que el ser humano habita el mundo. Por eso defiende que, más que personajes, un escritor debe enfocarse en construir cuerpos.

“Los cuerpos están cerca de la literatura porque atraviesan de una forma muy personal. Lo que sienten es muy personal: cómo me impacta una situación y cómo te impacta a ti, es diferente. Por eso creo que somos cuerpos. Ya basta de este discurso, donde parece que el cuerpo está, por un lado, la mente por el otro, el corazón por el otro… el cuerpo es una sola cosa”.

NARRATIVA

Esta cuerpa mía muestra la historia de Mónica, mujer trans que ha tenido que ejercer la prostitución en la ciudad de Tijuana, donde llegó años antes. Es allí donde inicia su transformación El nombre que le pusieron al nacer fue Leonardo y ha tenido que cargar con él a cuestas ante una sociedad que intenta reprimirla. La frontera tampoco le sonríe: es estafada por un grupo de tratantes. Pero con el tiempo aprende a surfear las hostilidades de la urbe fronteriza, gracias en gran medida a Rosy, quien asume el papel de una madre adoptiva y le comparte los trucos de ese mundo tan complicado.

Mónica emprende una carrera como proveedora de placer. De repente se ve rodeada de traiciones, felicidad, euforia y emociones. Tijuana logra llevarla a lo más alto, pero también la suelta y el impacto en el suelo le resulta aturdidor. Esa caída la hace regresar a casa, con todo y sus alas rotas.

“La sociedad va condenando a las personas a un territorio, que ese territorio no necesariamente es un espacio físico, sino que puede ser también un espacio mental, delimitado. Es muy claro que una mujer trans que nace pobre, porque hay que decirlo así, parece que solamente puede ejercer el trabajo sexual, trabajar en alguna estética o vivir al margen de la economía, en la informalidad. No podemos integrarla de otra manera, no se puede integrar a la academia, a otro tipo de trabajos oficiales o legales, esto me parece increíble, que es algo que tenemos que empezar a cambiar”.

Uri Bleier acentúa que las fronteras son delimitaciones físicas que al individuo le impiden avanzar. Se mira hacia adentro y se acentúa que existe un afuera. En ciudades como Tijuana, personas como los migrantes conviven con la incomodidad de habitar un lugar, deseando quizá cruzar la línea fronteriza y trasladarse al área de San Diego, en los Estados Unidos, con la esperanza de encontrar una mejor vida.

“Y pasa lo mismo con las mujeres trans. El mundo les está diciendo: ‘Oye, tu lugar este, tu nombre, en este caso, en la novela, es Leonardo’. Y ella dice: ‘Yo soy Mónica, yo quiero ocupar otro lugar en la sociedad’. Desde muy chiquita, su mamá la lleva a los bailes y ella se da cuenta de que quiere que la lleven, quiere bailar, quiere mover el cuerpo, quiere volar, quiere que su falda rebote y se mueva. Y la mamá le dice: ‘No, tú tienes que aprender a llevar a la mujer (en el baile) y este es tu ritmo, este es tu espacio en la sociedad”.

TÍTULO DESAFIANTE

Para su novela, el autor ha elegido la palabra ‘cuerpa’ en lugar de ‘cuerpo’. La inclusión de la ‘a’ implica un desafío a las actuales reglas de la lengua española, pero también recuerda que la lengua es algo que se transforma constantemente con el tránsito de los años.

“Lo que más me gusta del lenguaje es que es la verdadera democracia. Uno todo el tiempo está escogiendo sus palabras y no hay imposición que valga. La Academia o tus propios papás te pueden decir que no hables así, que hables de otra forma, pero hay un momento donde nosotros vamos eligiendo nuestro lenguaje. por eso me parece que es tan potente y por eso me gusta tanto que esté tan vivo. Uno puede llamarle ‘cuerpo’, pero también puede llamarle ‘cuerpa’, porque cada palabra se va moldeando y se va modificando”.

El autor lee así la frase de Camila Sosa Villada, citando a Susy Shock, con la que abre su novela: “Se inaugura la venganza de las travestis, por donde menos se la esperan, que es a través de la palabra”.