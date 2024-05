Urgen a CFE mejorar servicio en La Laguna

Luego de que el pasado martes por la tarde el país estuvo por casi una hora en estado operativo de emergencia por el alto consumo de energía eléctrica, y que ayer de nueva cuenta se emitió dicha alerta, el alcalde Román Alberto Cepeda González, insistió en la urgencia de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) invierta en sus sistemas de conducción y transmisión, pues es una responsabilidad del Gobierno federal atender estas deficiencias.

Y es que ante las constantes fallas, el Municipio no tiene manera de tomar previsiones en la prestación de servicios tan básicos como el suministro de agua, que hasta ahora ha sido el más afectado.

De acuerdo con una nota informativa del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el sistema interconectado nacional entró en estado operativo de emergencia desde las 17:04 horas y así permaneció 48 minutos, debido a un aumento en el consumo de luz, derivado de las altas temperaturas provocadas por la segunda ola de calor que afecta al país.

El estado de emergencia se presenta cuando la demanda rebasa la capacidad disponible de generación, por lo que se registraron apagones en varias entidades del país. Esta misma situación se registró el pasado mes de julio de 2023, cuando las temperaturas récord que afectaron al país, ocasionaron una sobredemanda de electricidad para el funcionamiento de aparatos de refrigeración.

APAGONES FRECUENTES

Cuestionado al respecto, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, consideró que este año las interrupciones de energía han sido más frecuentes que el anterior, al igual que las variaciones de voltaje.

“Los apagones no han cesado, todos los días en algún sector de Torreón se va la luz y no una vez, sino tres o hasta cuatro veces, con mayor frecuencia”, dijo. Esto, además de afectar el suministro de agua, porque las bombas no reciben la energía para operar, repercute en otros servicios como los semáforos; ejemplo de esto fue que ayer hubo fallas en los aparatos del par vial Francisco I. Madero y Comonfort, por lo que incluso se registraron algunos percances automovilísticos.

“Hay colonias y sectores completos donde los electrodomésticos han presentado daños” debido a las variaciones en el voltaje y las interrupciones de luz, dijo el edil, y hasta la misma Presidencia Municipal se ha visto afectada en la operatividad y atención a la ciudadanía, pues llegan los apagones y es necesario pedirle a la ciudadanía que regrese al día siguiente para concluir pagos o cerrar trámites.

Todo esto, dijo Román Alberto Cepeda, se debe a que la infraestructura de la CFE en transmisión es “profundamente deficiente y vieja”.

Refirió que es urgente que se invierta en este rubro por la gravedad de perjuicios que esto genera, y que como parte de las gestiones que lleva a cabo ante la llamada “empresa productiva del Estado”, encabeza un frente común junto con cámaras y organismos empresariales para que la Federación atienda el reclamo.

Señaló que en el caso de las industrias, las afectaciones no solo tienen que ver con las líneas de tiempo de producción, que cada minuto u hora perdidos generan costos, sino también en las fallas que resienten maquinaria y equipos y que se traducen en cientos de miles de dólares. Por su parte, el presidente de la Comisión del Agua e integrante del Consejo Directivo del Simas Torreón, Luis Jorge Cuerda, dijo que simplemente no se pueden tomar previsiones contra las fallas en el suministro eléctrico, pues los motores de las bombas operan con 400 caballos de fuerza y no hay planta de luz que responda a ese nivel de potencia requerida.

Energía segura y accesible

El Centro de Investigación en Política Pública (IMCO) atribuyó el aumento en el consumo de energía eléctrica al crecimiento de la demanda que se agudiza en el calor, así como la poca capacidad de generación, ya que pese a que la Secretaría de Energía (Sener) pronostica que entrarán en operación más de 22 mil nuevos megawatts antes de 2026, la realidad es que en 2022 entraron en operación únicamente 1,483.

El organismo advierte que la Red Nacional de Transmisión necesita expansión y modernización, y que la falta de infraestructura adecuada para transportar la energía coloca al sistema eléctrico en una posición vulnerable.

De acuerdo al IMCO, el país debe enfocarse en generar una mayor proporción de su electricidad a partir de fuentes energéticas diversas, que contribuyan a mitigar el cambio climático y proporcionen energía segura y accesible para los consumidores.

Entre sus propuestas, menciona la necesidad de asegurar el cumplimiento de la normatividad y regulación para el otorgamiento de nuevos permisos de generación eléctrica. Retomar los Certificados de Energía Limpia como herramientas para expandir la capacidad renovable del país.

Utilizar completamente los recursos aprobados para inversión en infraestructura de transmisión y distribución. Proveer fondos adicionales para CFE Transmisión y CFE Distribución. Priorizar inversiones en áreas donde la CFE genera utilidades. Cumplir con las obligaciones de inversión en infraestructura de transmisión y distribución.(Con información de Fabiola P. Canedo)