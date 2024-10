Uranio en el agua subterránea de La Laguna, ¿Cuáles son sus efectos para la salud humana?

Este martes, se reveló que pozos de agua de La Laguna están contaminados con Uranio, un elemento radioactivo y altamente tóxico.

Como reportó esta mañana este diario, el uranio ocurre naturalmente en el ambiente en concentraciones variables, pero también puede derivarse den actividades antropocéntricas como la minería, el procesado de residuos y la agricultura.

Como un equipo multinacional de investigadores manifestó en febrero de 2020 en el artículo Uranium in drinking water: a public health threat, la exposición al uranio puede resultar en toxicidad radiológica y química.

El uranio enriquecido, resulta en riesgos radiológicos, mientras la exposición natural al uranio empobrecido “comúnmente” resulta en toxicidad química.

La única exclusión es la exposición prolongada a compuestos de uranio insolubles que contienen también un leve componente radiológico.

La toxicidad renal es considerado el principal efecto químico tóxico del uranio y sus compuestos en una exposición grande. Una alta exposición puede causar falla renal y la muerte.

Otros efectos enumerados en el estudio incluyen la acumulación del uranio en tejido óseo; su correlación con cáncer de tiroides, el decrecimiento de hormonas sexuales, menor fertilidad, incluso el alza de nacimiento de gemelos idénticos.

También se ha documentado el aumento de ciertos tipos de cáncer, en especial el de pulmón y de leucemia en hombres.

En 2021, un grupo de académicos de la India y el Reino Unido publicaron el estudio Elevated uranium in drinking water sources in basement aquifers of southern India sobre las concentraciones de uranio en acuíferos de agua potable del sur de la India.

Las conclusiones apuntaron a que se trataba de una fuente geológica la que está contaminado el agua extraída de los mantos de la que dependen muchas regiones del país, representando un potencial asunto de salud pública.

Como se ha mencionado, el daño al riñón es uno de los efectos más documentados de la exposición al uranio. A su vez, como reportó este diario a inicios de octubre, la Jurisdicción Sanitaria No. 6 ha registrado 197 fallecimientos a causa de enfermedades renales, lo que convierte la sexta causa de muerte en La Laguna en un futuro estudio de .

Así como en la India, una mayor documentación sobre el uranio en agua subterránea podría plantear una mayor atención a la salud pública y al derecho al agua.