Uranio: el nuevo contaminante del agua subterránea de La Laguna

Desde hace años tenemos conocimiento de que la Comarca Lagunera enfrenta una grave crisis hídrica, que afecta tanto a la disponibilidad como a la calidad del agua. La región depende en gran medida del agua subterránea debido a su clima árido, donde las precipitaciones son escasas y los ríos permanentes son prácticamente inexistentes.

Sin embargo, el acuífero lagunero, que abastece a millones de personas y sustenta actividades agrícolas, industriales y ganaderas, se encuentra en una situación crítica debido a una explotación excesiva y a la contaminación.

Por ejemplo, un reciente estudio encabezado por el Dr. Javier Castro Larragoitia, investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), reveló que de 121 pozos analizados, distribuidos a lo largo y ancho de la Comarca Lagunera, sólo dos cumplían con toda la reglamentación.

Además de que se detectaron altos índices de arsénico y fluoruro, Castro Larragoitia informó que, en al menos 15 pozos, también aparecen trazos de uranio, lo que se podría traducir a un nuevo contaminante que puede acarrear graves problemas a la salud pública, debido a que se trata de un elemento radiactivo que tiene efectos tóxicos a largo plazo.

Según algunos portales especializados, el uranio es un elemento químico natural que se encuentra en ciertas formaciones geológicas, particularmente en áreas con gran actividad volcánica o depósitos minerales.

En el caso de la Comarca Lagunera, se trata de una región situada sobre una cuenca que ha sido explotada durante décadas para la extracción de agua destinada tanto al consumo humano como a la agricultura. La sobreexplotación de los acuíferos ha provocado un descenso significativo en los niveles freáticos, lo que ha contribuido a una mayor concentración de minerales en el agua, entre ellos, el uranio.

Es así que la presencia de uranio en el agua subterránea puede deberse a la erosión natural de las rocas que contienen este mineral, o a la intervención humana, ya que ciertas actividades mineras y agrícolas pueden movilizar metales pesados hacia los cuerpos de agua.

Para conocer más sobre el estudio antes mencionado que, cabe mencionar, es el más reciente en cuanto al tema del agua subterránea de la Comarca Lagunera, este diario entrevistó al Dr. Javier Castro Larragoitia quien habló de los hallazgos más trascendentes.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EL AGUA SUBTERRÁNEA DE LA COMARCA?

El estudio que se realizó en la región, que comenzó a finales del 2022 y que concluyó recientemente, es, cabe mencionar, parte de los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), los cuales, explicó Castro Larragoitia, fueron concebidos como un medio para organizar los esfuerzos de investigación en torno a problemas nacionales concretos que, por su importancia estratégica y gravedad, requieren de una atención decidida y una solución integral, profunda y amplia.

"La idea de este proyecto es generar información para poder transmitirla a la población con la intención de que tome conocimiento de cuál es la situación que enfrenta y para así saber qué medidas tomar para protegerse".

Javier Castro describió a la Comarca Lagunera como una "zona difícil" debido a que es árida y la calidad de su agua, mencionó, "es mala". El equipo de investigadores más que reforzar la hipótesis de que el agua de la Comarca Lagunera es de mala calidad, lo que pretendieron fue conocer de dónde venían sus elementos contaminantes.

"¿Qué hicimos? Básicamente buscamos pozos distribuidos a lo largo de toda la Comarca y en esos pozos tomamos muestras y las analizamos, en lo que llamamos nosotros una caracterización completa de esa agua, y elementos que están en pequeñas cantidades pero que muchos de ellos pudieran tener un impacto en la salud de quienes los consumen, por estar en concentraciones por arriba de lo que se reconoce como peligroso para la salud humana".

Como ya se mencionó, fueron 121 pozos, tanto de uso público urbano, como también de uso agrícola los que fueron analizados. Y ¿Cuáles fueron los hallazgos más trascendentes? "De esos 121 pozos que analizamos únicamente dos cumplen con las normas actuales que rigen el agua para uso y consumo humano ¿cómo traducimos esto? Que el agua en general es de baja calidad, no apta para consumo humano y que es un tema que no podemos pensar que va a mejorar, dado que los contaminantes son de origen natural, digamos que los materiales geológicos de la Comarca Lagunera tienen, por naturaleza, contenidos un poco más elevados de sus elementos y las condiciones del subsuelo les permiten ser movilizados, entonces, esos elementos van a seguir entrando al agua subterránea de manera natural, y no hay a quien echarle la culpa de ello, porque es algo natural".

Sobre la presencia de uranio, informó el investigador, que en al menos 15 pozos encontraron niveles anómalos de ese elemento.

"El uranio es un elemento tóxico por naturaleza, pero aquí sería considerarlo de diferentes maneras, (porque) cuando uno piensa en uranio piensa en radioactividad y básicamente el uranio cuando está en el medio natural es un elemento que emite energía, emite radiación, y produce algunos elementos que pueden poner en riesgo la salud de la población, pero también el uranio, por sí mismo, como metal, al ser consumido en el agua por períodos prolongados, está documentado, produce daños al riñón".

Como dato, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece una concentración máxima de uranio de 0,030 miligramos por litro en el agua potable.

¿POR QUÉ PONER LOS OJOS EN LA COMARCA LAGUNERA?

Al tratarse de un proyecto de investigación a nivel federal, se le preguntó a Javier Castro el por qué la Comarca Lagunera resultó ser una zona de interés para generar conocimiento, a lo que respondió: "Porque es una de las zonas que urge proteger a la población, la población en la Comarca Lagunera ha estado expuesta por muchos años a diferentes tipos de contaminantes, ya sea de origen natural o derivado de actividades humanas, hay casi millón y medio de gente habitando la zona expuesta a diferentes tipos de contaminantes".

El que se realicen estudios de este tipo, para el investigador no se trata de un capricho, va más allá, porque, señaló: se trata de un tema de salud pública. Para él conocer el origen de los problemas es una pauta determinante para comenzar a pensar en soluciones.

"La Comarca Lagunera tiene condiciones extremas en cuanto a riesgo de la salud de la población por la presencia de contaminantes, por ello se necesitan este tipo de estudios y más que nada se requiere transmitir a la población los resultados de estos estudios para que pueda tomar conciencia de lo importarte que es comenzar a protegerse".

COMUNICACIÓN DE RIESGO

Javier Castro mencionó que como parte del proyecto también han tenido que desarrollar estrategias ligadas a generar comunicación de riesgo, es decir, ubicar procesos para transmitir la información de manera clara, precisa y comprensible sobre los peligros potenciales a los que se enfrenta la población, esto con el fin de que puedan tomar decisiones informadas para reducir el impacto de una amenaza, en este caso, la contaminación del agua subterránea.

En situaciones que involucran problemas ambientales, sanitarios o de seguridad pública, como la contaminación del agua subterránea, la comunicación de riesgo juega un papel esencial en la gestión de crisis y en la protección de la salud y el bienestar de las personas.

En ese caso, lo que los investigadores pretenden divulgar a la población es que de ninguna manera se piense que el agua que sale del grifo es buena para el consumo humano, ni siquiera para cocinar, por ello la recomendación que hacen es que se comienza a la de ya a usar agua 100% purificada, debido a que, concluyen, ya no es una opción, sino más bien se trata de una acción urgente para aminorar los problemas de salud publica de la región.