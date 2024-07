Un ex trabajador de AHMSA denuncia estafa financiera

Un ex trabajador de AHMSA denunció que fue víctima de un engaño perpetrado por una ejecutiva de una financiera. La mujer le tramitó a sus espaldas un crédito por 100 mil pesos, y ahora debe pagar 246 mil por el préstamo que no solicitó y sus intereses.

El ex obrero Raymundo Ortiz Limón explicó que realizó un movimiento con un banco, y pensó que ese dinero fue un error en el trámite y lo dejó para que la institución lo recuperara. Agregó que vio que de su pensión le retenían más de 3 mil pesos mensuales y asumió que sería por ese recurso no solicitado.

Sin embargo, cuando fue a tramitar otras gestiones, le indicaron que la retención era de una financiera a la que nunca acudió. Ahora debe pagar 3 mil 100 pesos mensuales por un plazo de 60 meses. Durante un año le estuvieron reteniendo mensualidades de más de 3 mil 800 pesos y todavía debe 93 mil pesos. Una ejecutiva de una financiera le gestionó un préstamo por 20 mil pesos, pero usó los mismos documentos para sacarle otro de 100 mil en otra empresa.

Este segundo empréstito no lo solicitó. El dinero le fue depositado a Ortiz Limón, quien pensó que era por un crédito que tramitó en un banco para comprar una camioneta. Pensó que fue un error y lo dejó en la cuenta para que lo extrajera la casa de ahorro. Pero le rebajaban por mes casi 4 mil pesos de su pensión.

Al principio creyó que era parte del proceso bancario, pero al acudir le indicaron que no. El dinero le es retenido por la financiera Con Su Banco, con la que nunca tuvo tratos. Expuso que demandará a dicha empresa y a la ejecutiva que abusó de su confianza. Afirmó no estar dispuesto a pagar 246 mil pesos por un préstamo que no pidió de 100 mil pesos.

Este caso pone de manifiesto los riesgos que enfrentan los trabajadores ante prácticas fraudulentas de algunas financieras. Además, destaca la importancia de revisar cuidadosamente todos los movimientos bancarios y financieros para evitar ser víctimas de este tipo de fraudes. Ortiz Limón espera que su denuncia sirva de advertencia a otros trabajadores y pensionados. Así, podrían evitar ser atrapados en situaciones similares y proteger sus derechos financieros.