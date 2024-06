Un encuentro consigo misma

La cineasta Isabel Cristina Fregoso ha salido de la proyección de su primer largometraje: La arriera (2024), durante el último día de la edición número 39 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG). Ignora que horas más tarde su filme será reconocido con el Premio Mezcal por Mejor Fotografía y Mejor Dirección. No ha cesado de dar entrevistas sobre su historia situada en 1935, en las montañas, años después de la Guerra Cristera, donde Emilia, una adolescente que experimenta su despertar sexual, se enfrenta a los valores tradicionales de la época.

Fregoso escribió el guion de la película junto a Alfonso Suárez Romero y contó con elenco integrado por actores como Andrea Aldana, Luis Quitanar, Mayra Batalla, Waldo Facco, Christian Ramos, Sasha González y Guadalupe Gutiérrez. Se trata de una producción realizada por Edher Campos (Machete) y Regina Perezcastro (Al Pasito Cine). La fotografía es crédito de María Sarasvasti y la mayoría del equipo fue encabezado por mujeres.

Por eso la directora habla sobre las historias de mujeres que se han perdido en la época posrevolucionaria, en esas añosas páginas que en la mayoría de las ocasiones muestran a un protagonista con rostro masculino. De ahí la importancia de hacer películas que ofrezcan una mirada distinta.

"A mí me conmueve mucho el mundo de los arrieros. Y siento que eso está quedando olvidado; tú le dices a un joven qué es un arriero y no tiene la menor idea. Mi abuelo fue arriero también y siempre su figura me llamó la atención por su melancolía, por su forma de ser, por su tristeza. Lo vi en la familia y dije ahí hay un origen, ahí hay algo".

En La arriera, Emilia (Andrea Aldana) vive su despertar sexual pese a los obstáculos que le impone su entorno. Reside en un silencio continuo, hasta que el deseo la empuja a enfrentarse a su familia y huir montada en un caballo hacia las montañas de Jalisco. Allí, en los bosques, se hace pasar por un joven arriero, al tiempo que vive un descubrimiento constante que la ayuda a divisar su propia identidad.

"Saber que hay mujeres revolucionarias, que tampoco las conocemos y era importante reconocer. Si bien la película no está enfocada en eso, pero sí habla de que existen y que hicieron cosas".

Isabel Cristina Fregoso filma con palabras la atmósfera de su historia. Momentos antes se pudieron observar sus fotogramas en la pantalla, ante un lleno absoluto en la Sala Guillermo del Toro de la Cineteca FICG. La fotografía de María Sarasvasti Herrera es una poética arbolada de tonos verdes y ocres, azules y rosas. Hay contraste, luz y sombra, que representan+ a los dos lados que poseen todos los seres humanos. En este guion no hay extremos, se invita a reconocer los matices que forman a cada uno de nosotros.

"Quisimos que fuese una imagen envolvente, que tú te sintieras dentro de ese lugar (por eso también es tan alargada la pantalla). No en 360 grados, porque no queríamos deformar la imagen, pero sí tiene una fuga hacia el centro que a ti como espectador te obliga a centrar tu mirada".

Emilia vive un proceso de conocimiento, hay un relieve interno que también debe explorar: su identidad, su orientación sexual, su manera de amar y percibir el mundo. Reconocerse a sí misma es todo un viaje con proezas y desventuras. Por eso, encontrarse con las fotografías de exrevolucionarias le permite concluir esa travesía.

A Isabel Cristina Fregoso le resulta importante hablar sobre las ancestras, conocer la voz de esas mujeres que no se encuentran en un libro de historia. La arriera surgió de la posibilidad de hablar de la diversidad de género en el imaginario de la época de oro del cine mexicano, por eso enfatiza el poder de la imagen como medio de reconocimiento, más en una época donde los usuarios se disponen diariamente ante una pantalla.

"Esa pantalla nos tiene que reflejar a todos, porque si no nos está discriminando y está muy segmentada. Y pues no, no es la idea. Y ahora en nuestras interrelaciones también, que somos de varios países, que hay mucha migración… eso se puede ver dentro de la pantalla, se tiene que ver, es la manera de reconocernos. Era muy importante, porque algunas historias suelen caer donde los personajes son todos de un mismo tipo racial y no, aquí tenemos que ubicar a retratar la época".

PREMIACIÓN

Cuando Isabel Cristina Fregoso sube al escenario de la Sala Plácido Domingo, durante la premiación del FICG 39, para recoger su galardón a Mejor Dirección, une sus manos y hay una sonrisa que la acompaña. Minutos antes, María Sarasvasti fue llamada por Mejor Fotografía. La arriera ha ganado dos premios en uno de los festivales cinematográficos más importantes de Iberoamérica.

"No sé cómo agradecerles… bueno, sí: infinitamente a todos los que me han acompañado en todo este trayecto que ha sido largo, pero aquí estamos, felices de haber compartido con el público esta película, que les haya gustado tanto y bueno, ahora tener este premio que me enorgullece, que me honra muchísimo. De verdad muchas gracias y gracias a todo el equipo que hace posible esto, a mis productores, a Edher, a Regina, a mis actrices, actores, a todos lo que estuvimos aquí. Fue un gran esfuerzo y me siento muy feliz".

La cineasta abraza su estatuilla del Premio Mezcal, lanza una risa nerviosa al finalizar su discurso, se toca la garganta, como si intentara detener algo, vuelve a sonreír, casi se le ha ido la voz de la emoción.