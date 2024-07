Un descuido sería la principal causa de los dos menores en Parras de la Fuente

Bastó un par de segundos para que dos menores perdieran la vida a causa de una asfixia por inmersión, la tarde del domingo en Parras de la Fuente.

Según comentó Juan Manuel Parra, director de Protección Civil y Bomberos de Parras de la Fuente, el sitio donde se registró los fallecimientos, es un abrevadero, mismo que no se puede cerrar por lo ocurrido, ya que es un tanque que llenan para que beban todos los animales.

Dicho lugar se ubica a un kilómetro al sur del asentamiento humano Estación Madero, donde ya se sabe que no deben ingresar, según manifestó.

“Los niños no andaban solos, estaban con sus padres, entonces el descuido fue por parte de los padres, andaban caminando por la orilla, sin embargo, no se percataron que llegó un momento en que los menores ya no se encontraban atrás de ellos, fue cuando cayeron y ya no salieron que lo notaron”, afirmó.

Recalcó que no es una presa, es un tanquecito donde comúnmente almacenan agua para los animales, no se puede cerrar el lugar ya que no hay un acceso, el sitio está lodoso además de tener eses fecales de los animales.

Comentó que hace 10 o 15 años se tuvo una situación con unas personas en una localidad llamada 15 de Mayo ubicada por Torreón o San Pedro de las Colonias, donde pasó una situación similar.

Otra situación se registró con un menor con capacidades diferentes quien también cayó a un tanque, desafortunadamente nadie lo vio y falleció.

Pedro Jasiel y Dulce Sofia, ambos de 8 años de edad, ya habían pasado mucho tiempo al interior del tanque cuando se dieron cuenta que los niños estaban dentro.

“La asfixia fue por inmersión, no le supieron dar el RCP necesario en tiempo y forma, lo trasladaron y los interceptó la Cruz Roja, desgraciadamente por el tiempo al menor ya no pudieron sacarlo del paro respiratorio y falleció por asfixia por inmersión”, reveló.

Añadió que fueron operadores del 911 quienes les estuvo dando indicación para que el menor recibiera RCP, al continuar la unidad rápida de Protección Civil con el desfibrilador, ya no transmitió las descargas debido a que el cuerpo del menor del sexo masculino, ya no contaba con signos vitales.

Por la menor no se pudo hacer nada, pues fue la primera que se encontró sin vida en el lugar.