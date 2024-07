Un aeropuerto en Parras de la Fuente será atractivo para la nueva industria: OCV

Un detonante para el arribo de nueva industria a Parras de la Fuente, sería la construcción de un Aeropuerto Internacional más que comercial, de carga y privado.

En ese sentido, Raúl Rodarte Leos, director ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Saltillo, mencionó que en una primera etapa, no es tanto un aeropuerto comercial, si no se trata de un aeropuerto para que puedan llegar principalmente empresarios.

“Un target clase alta, no tanto un vuelo comercial, si no gente que pueda viajar y aterrizar en un avión pequeño, una avioneta, pero si ofrecer ese servicio por el crecimiento que está teniendo el Pueblo Mágico, ya que puede haber mucha gente de la región o del país, que puedan tener ese facilidad de viajar en avión particular, sobretodo avionetas, pero que puedan llegar directamente a Parras, entonces que el pueblo elija las condiciones para que aterrice este perfil de visitantes que puede ser de un tema de lujo, de luz como le llaman en los viajes de incentivo”, comentó.

Advirtió que estas condiciones ayudarían mucho al sector empresarial porque aún es un nicho, aunque es muy selectivo y pequeño, puede ser un nicho que puede ver las fortalezas y bondades que ofrece el Pueblo Mágico para poder generar más inversión, en todo lo que se ha venido detonando en el tema de los viñedos, recintos para eventos y todo el crecimiento que han venido teniendo.

“Yo creo que más que nada sería una primera etapa de aeropuerto con esa modalidad, yo no la siento con vuelos comerciales, más que nada poner las condiciones para que un segmento de un target de clase alta o alto, pueda llegar con esos tipos de medios”, destacó.

Resaltó que Saltillo tiene las condiciones con su aeropuerto para este tipo de aviones, donde de hecho llegan aviones particulares.

“Tiene servicio de aerolínea de carga, tenemos la segunda más importante a nivel nacional que es Aeronaves TSM, que yo creo que está aeropuerto mueve entre 30 y 40 vuelos diarios de carga por toda la industria, a lo mejor no hay ahorita vuelos comerciales, todo es vía Monterrey, pero de que el aeropuerto tiene operaciones tiene, pero su fuerte es el tema de carga, y en Parras veo más esa necesidad de que se puede llegar a ese nicho de mercado, lo cual puede detonar al arribo de más industria al Pueblo Mágico”, concluyó.