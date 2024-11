Trump-Sheinbaum: diplomacia entre amagos

Donald Trump habló con la presidenta Sheinbaum, quien destacó el tono de cordialidad en la llamada y la confianza en una buena relación entre México y Estados Unidos. Pero algo pareció haberse mencionado en ese diálogo, pues más tarde arribó a Palacio Nacional el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien luego declaró a reporteros que los amagos del presidente electo del vecino país deberán enfrentarse con "sangre fría e inteligencia". Recuérdese que el principal encargo de Ebrard está relacionado con la revisión (a la que Trump, de manera amenazadora, se refiere como "renegociación"), del tratado comercial norteamericano.

El mismo día, Trump confirmó a NBC que se aplicará en el control migratorio y en hacer "fuerte" la frontera con México, todo envuelto en la reiteración de calificativos de criminalidad hacia la migración sin regularidad documental. Y Jason Miller, uno de sus asesores principales, aseguró al portal Político que el primer día de gobierno de Trump se expedirá un "decreto de impacto", en un contexto impreciso de "cierre de frontera".

La ministra Loretta Ortiz Alhf se declaró a favor de que su homóloga Norma Piña deje de presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Faltarían diez meses para que de manera natural se diera ese relevo, mencionó, lo cual será un lapso "muy complicado", tal cual lo han venido sobrellevando Lenia Batres, Yasmín Esquivel y la propia Ortiz. Adelantó que habrá debates fuertes, en especial el relacionado con la prisión preventiva oficiosa.

"El debate del martes pasado -señaló- no fue llevado por la ministra presidenta con independencia, autonomía, objetividad; en fin, no dirigió correctamente el debate. Se vio en momentos desesperada". En específico, calificó de "angustiante" el tramo en el que se pretendió habilitar la interpretación de que con seis votos se podría haber declarado inconstitucional la reforma judicial, en lugar de los ocho de mayoría calificado que ya no habría alcanzado el bloque original de ocho ministros, al votar de manera sorpresiva Alberto Pérez Dayán.

En un contexto amplio de crítica al desempeño de Piña en tal cargo, a la ministra Ortiz Alhf se le pidió precisar si está a favor de que haya un cambio en la presidencia de la Suprema Corte: "sí, ahorita a estas alturas, sí", confirmó. Y agregó: "haría falta que tuviéramos una presidenta que fuera independiente, autónoma y que no estuviera tan politizada" (https://goo.su/7p234B).

Ayer se confirmó la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA), la gran planta siderúrgica que tuvo como principal accionista a Alonso Ancira y la cual estuvo en el centro de un entramado de intereses sindicales, empresariales y políticos teñidos de corrupción, con casos relacionados con Pemex, Odebrecht y Agronitrogenados. A pesar de la retórica desplegada durante la administración obradorista, quedan volando, por ejemplo, más de cien millones de dólares que se aseguró serían devueltos al erario, entre gestiones, "arreglos" y enredos de fiscalía federal, exconsejero jurídico presidencial, exsecretarías de Estado, senadores y otros involucrados.

Un mes atrás, los reporteros Violeta Santiago y Armando Talamantes publicaron: "a punto de concluir el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, su gobierno no pudo recuperar ni la mitad de los 216.6 millones de dólares (mdd) que el presidente prometió que Altos Hornos de México (AHMSA) devolvería por la venta fraudulenta de una 'planta chatarra' a Petróleos Mexicanos (Pemex) en época de Enrique Peña Nieto" (Quinto Elemento: https://goo.su/nitC).

Y, mientras en Guerrero sigue la barbarie, con cadáveres en vialidades de Chilpancingo y Acapulco, en proceso de identificación algunos de los ejecutados como parte de los 17 pobladores, pertenecientes a una misma familia, que fueron secuestrados entre el 21 y el 27 del mes pasado por cuenta de Los Ardillos, según los primeros reportes oficiales, ¡hasta el próximo lunes, con más actos de violencia en diversos puntos de Tabasco, en el contexto del reciente cambio de gobierno estatal!