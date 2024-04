'Truenan' regidoras de Morena en Cabildo

En la sesión de Cabildo de Gómez Palacio de este jueves, dos regidoras de Morena tuvieron un altercado por un asunto referente al trato que recibió la madre de una joven desaparecida, quien habría pedido ayuda económica a una de las regidoras para viajar a México.

"Quiero reiterar esto por una llamada que recibí ayer de una persona sumamente ofendida, una madre de familia, que se le dijo que a lo mejor su hija andaba en malos pasos cuando vinieron a pedir un apoyo para desaparecidos -porque van a ir a México a solicitar, el Grupo Vida- y por ahí recibió una muy mala respuesta", dijo la regidora de Morena, María Elda Nevarez Flores, quien no especificó cuál fue el servidor público municipal o el regidor o regidora que habría actuado de esa forma.

"Yo les daría el nombre completo: Esa persona fui yo", dijo la también regidora de Morena, Guadalupe Sánchez Tostado, y aseguró que lo único que pidió a la solicitante fue que le diera un oficio para respaldar la entrega del apoyo, negando también haber dado un mal trato.

Sánchez Tostado, visiblemente molesta por el comentario de María Elda Nevarez, prosiguió en su defensa, diciendo que era una lástima que ambas estuvieran exhibiéndose ante el pleno del Cabildo y su voz se quebró, asegurando: "Qué lástima que alguien de mi bancada lo esté diciendo públicamente y no tenga el valor de ir a preguntarme a mi oficina y yo le conteste si eso es cierto o no es cierto", acotó.

LA FRACCIÓN DEL PRI APLAUDIÓ A LA MORENISTA

En respuesta, la regidora, María Elda Nevarez Flores, reviró diciendo que no hizo ninguna alusión directa a su persona ante el Cabildo: "Si ella quiere asumir esa responsabilidad, es de ella, no mía... A mí me disculpa mucho la regidora, no es un asunto de bancada, ni de partido, es un asunto que nos compete como personas, ciudadanos y regidores, independientemente de que ella sea de Morena, sea del PRI, o sea de Morena con mucha ideología del PRI", acotó Nevarez.

Al ver la dinámica, el secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes, pidió guardar la compostura y la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, también trató de aligerar el momento: "¿Me permiten? Tranquilos, qué tiene que ver el PRI, con el PAN, con MC, con PT, aquí nada. Somos un Cabildo al servicio de todos, incluyente... Si no nos quieren, pues yo ya me voy", dijo la alcaldesa en tono de broma.

No obstante, ambas regidoras seguían interesadas en refrendar sus posturas, mismas que repitieron.

"Nos quedó ya perfectamente claro y perfectamente bien puntualizado, ¿sí?. Yo creo que el punto, con todo respeto, está agotado", insistió el secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes.

Luego, el regidor de Morena, Yahir Vitela, recordó al pleno del Cabildo que hay instancias, como la Contraloría, donde los ciudadanos pueden denunciar el mal comportamiento o el mal trato.

El regidor priísta, Víctor Habib, también intervino, no obstante, se confundió en el orden de las palabras de un dicho popular.

"No aviente la mano y esconda la piedra…Ya en lo corto, entre ambas se pudieran comunicar y llegar a un acuerdo. Como fracción se ven desorganizadas", señaló Habib.

Nuevamente intervino la regidora Guadalupe: "Yo no tengo nada qué arreglar", insistió.

"Una vez mas, lo repito, creo que el punto quedó agotado", dijo el secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes, quien finalmente clausuró la sesión.