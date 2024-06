Triunfo de Sheinbaum divide opiniones entre Sindicatos de Salud de La Laguna

Después de 200 años de independencia, Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió en la primera mujer que gana una elección presidencial en México y lo hizo con un aplastante triunfo que incluso superó en votos al de Andrés Manuel López Obrador, en 2018. Sobre la jornada electoral del pasado domingo, opinaron distintos Sindicatos de Salud de la región Lagunera de Coahuila.

José Manuel Riveroll Duarte secretario general de la Sección 87 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) dijo que independientemente del resultado, el país necesita mucha atención en materia de salud.

“Los sistemas de salud están colapsados, personalmente no entiendo cómo la gente no alcanzó a entender el sistema colapsado, no nos acordamos todo lo que hemos estado padeciendo con problemas de salud con este sistema, le deseo la mejer suerte a la presidenta, que la va a necesitar, pero sobre todo le deseo que tenga mucho talento para resolver el tema de salud, el tema de salud no admite regateo, no admite escatimar y mucho menos estoy de acuerdo con lo que dice el actual presidente de la República de que hay derroche en ese tema”, expresó. El líder del Sindicato mayoritario, comentó que en la administración federal que está a punto de terminar, la atención al tema de salud fue deplorable. Sobre la adhesión de Coahuila al Programa federal del IMSS-Bienestar, comentó que se tiene que buscar un mecanismo para abordar el asunto pues considera que sería un retroceso que el Estado se suscriba a un convenio para centralizar el sistema de salud.

“Debe de haber una salida negociada por parte de los gobiernos de los estados y no deben de tomar como rehenes a los trabajadores y trabajadoras (eventuales) porque hacen falta en el esquema de atención y aquí si que van a pagar justos por pecadores, los van a dejar sin trabajo o les están proponiendo cosas absurdas, ninguna persona podemos tomar la decisión así tan fácil de cambiar de residencia nada más por no perder un trabajo. Y luego el discurso es ambiguo porque la verdad es que el presidente de la República no ha basificado aún a los trabajadores que se fueron a trabajar en los estados que sí se suscribieron a eso”, comentó. La Sección 87 está integrada por 1,350 trabajadores sindicalizados.

Por su parte, Francisco Alejandro Guillén Macías, representante estatal del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud (Sinaitsa) dijo que el triunfo de Sheinbaum Pardo les da la confianza de que los Sindicatos de nueva creación impulsados por la Cuarta Transformación no van a desaparecer.

“Y segundo, pues ahorita estamos con la lucha de los trabajadores de nuevo ingreso, con los trabajadores que tienen poco tiempo de antigüedad, con las reformas que están proponiendo y que van a continuar con este gobierno, vamos a tener la esperanza de participar en una pensión digna”, dijo.

Declaró que fue positiva la copiosa participación ciudadana y que ahora, esperan que el gobierno de Coahuila “ya doble la manos” y se incorpore al IMSS-Bienestar. “Con estos resultados de la Federación, de diputados, senadores y presidencia, pues ya es una fuerza política muchísimo muy grande, con la que no tienen armas para competir y los trabajadores requerimos la firma del convenio para tener mejoras como trabajadores, no tenemos buen sueldo, no hay buenas instalaciones y sin el presupuesto de la Federación para englobar todas las necesidades del sector salud, pues somos unos trabajadores muy carentes en Coahuila.

Recientemente le dieron una pintada a las instalaciones pero fue una máscara, pintaron la unidad, los logotipos pero los edificios siguen sin plafones, sin aire, le dieron una acomodadita en los baños pero siguen sin agua, fue una máscara por el tiempo de elecciones pero sin recursos federales para infraestructura, medicamento y sueldo, pues lo que pedimos es que el gobierno de Coahuila firme el convenio”. En Coahuila, Sinaitsa tiene agremiados a 190 personas de las cuales, 38 son de La Laguna.