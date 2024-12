Disfruto los trenes de pasajeros. De niño viajé varias veces en el que iba de la Ciudad de México a Monterrey. Hacía como 14 horas, aunque una vez por la lluvia fueron como 24.

Bien planeados pueden ser la mejor forma de transportar pasajeros entre zonas densamente pobladas. El tren chino de alta velocidad que va de Beijing a Shanghái recorre mil 318 kilómetros en 4.5 horas. En 2023 movió en promedio 145 mil pasajeros diarios. En ambas ciudades viven unos 52 millones de personas.

Al aventón son un tiradero de dinero. De Escárcega, en Campeche, al aeropuerto de Cancún, el Tren Maya recorre 633 km, toma 7 hrs 53 minutos, que significa velocidad promedio de 79 km por hora y hasta agosto ha movido 369 mil pasajeros, es decir mil 519 al día. En toda la península viven poco más de cinco millones de personas y el tren no pasa por los centros de las ciudades importantes, Campeche, Mérida y Benito Juárez (Cancún). De enero a septiembre 2024 ha recibido ingresos por venta de boletos y souvenirs por 135 millones de pesos, pero con subsidios para operar de casi 12 mil millones de pesos para el 2024.

Un tren rápido que conecte México con Querétaro puede ser una buena idea ya que la carretera está colapsada. Aunque primero habría que realizar los estudios de factibilidad. Tenemos un tren que va de la capital del país hacia una estatal que resultó un desastre: el tren México-Toluca. Inició su construcción en julio de 2014, estimaron que costaría poco más de 38 mil millones de pesos y que estaría concluido en tres años y medio. A la fecha sólo llega hasta Santa Fe.

La idea de construir un tren desde CDMX a Nuevo Laredo, una ciudad de 416 mil personas, es ridícula. Son poco más de mil 100 km, a la velocidad del Tren Maya haría poco más de 14 horas.

La reforma constitucional para usar las vías ferroviarias existentes para trenes de pasajeros se aprobó por unanimidad. ¿Por qué tanto fervor en Morena por los trenes? Lo han justificado diciendo que están "devolviendo los trenes para pasajeros a México", y con ello "democratizando el transporte".

Sin embargo, creo que la motivación detrás es AMLO. Se encariñó con la idea de revivir los trenes de pasajeros. Este gobierno está encariñado con las ideas de AMLO.

Si los recursos públicos fueran ilimitados, me encantaría viajar en tren a Monterrey. Pero es absurdo cuando en las grandes ciudades la gente pasa horas en un transporte público deficiente y peligroso. Incluso si los trenes propuestos por Sheinbaum fueran rentables, habría que compararlos con otras posibles inversiones públicas. Hay tantas de alto valor social en trenes suburbanos, metros tradicionales y metrobuses.

Tampoco tiene sentido gastar en trenes de pasajeros cuando quienes viven en comunidades pequeñas se mueven entre ellas en combis o camionetas de redilas, aunque pasan cuando les da la gana y son inseguras, siendo que podría haber un sistema de autobuses subsidiados que les cambiara su vida, como en comunidades rurales en España.

Entre los 515 mil millones de pesos gastados en el Tren Maya y los 123 mil millones del México-Toluca se han erogado 638 mil millones de pesos. El costo de los intereses de esa cantidad que es parte de la deuda pública es de 50 mil 402 millones por año, dada la tasa promedio para 2025 de 7.9 por ciento.

Si le preguntaran, seguramente la población preferiría un buen transporte urbano o suburbano, a gastar dinero público en un tren de CDMX a Nuevo Laredo, pero Morena no representa las preferencias de políticas públicas de las mayorías. Solamente valida las decisiones de los de arriba. No hay deliberación de casi nada. Hoy cambian la Constitución con más rapidez que con la que antes se modificaba un reglamento. Los morenistas no tienen incentivos para pensar en el electorado. Menos cuando Sheinbaum ya prometió que terminará con la reelección de legisladores y presidentes municipales.

