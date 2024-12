Tras el colapso de Bashar al-Assad, los escenarios

Finalmente, el régimen de Bashar al-Assad colapsó. Cayó tan rápido que es difícil asimilar todo lo que esto implica. En 10 días ocurrió lo que muchos actores internos y externos desearon durante años y por lo que invirtieron recursos humanos, militares y financieros enormes. Sin embargo, el conflicto de Siria nunca fue solo acerca de Siria.

La debilidad interna de Al-Assad; la de Rusia tras su guerra en Ucrania; la de Irán y su eje; los actores internos de Siria, del Ejército Sirio de Liberación a Hayat Tahrir al Sham (HTS), la milicia que lideró la ofensiva actual del 2024 y la que tomó Damasco, a la que en el pasado conocíamos como el Frente Al Nusra, la filial de Al-Qaeda en Siria, son todos factores que explican lo que ocurrió. Lo que lo que vemos en este punto del 2024 es un verdadero mosaico o caleidoscopio que es de alguna forma liderado por Tahrir al Sham o HTS.

Un elemento fundamental a controlar de manera inmediata, si es que el país entrará a alguna clase de estabilidad, es el desarme de todas las milicias y la concentración del armamento en alguna clase de consejo o poder central. Si esto no se consigue, lo que Siria enfrenta es algo similar al caso libio tras el colapso de Muamar Gaddafi.

Así que podemos pensar en distintos escenarios:

1. Transición ordenada y estabilidad. En uno de ellos, toda esta compleja oposición alcanza acuerdos para una transición relativamente ordenada, se establecen mecanismos para las negociaciones pacíficas, se funda alguna especie de federación o confederación. Se requeriría no solo del apoyo de las muchas agrupaciones, milicias y facciones, sino también del desarme de esas milicias. Además, se deberán respetar los derechos políticos y humanos de todas las personas en Siria, lo que incluye por supuesto a la minoría chiíta-alawita que apoyó a Al-Assad hasta el final.

Este escenario es deseable y no es imposible, pero no se ve como el más probable. Primero por la experiencia que ya tenemos del pasado con estos mismos grupos. Segundo, porque a lo largo de los últimos años, Siria fue una cuna de narcotráfico y corrupción, situaciones que no se van a detener y que contribuyen a la inestabilidad. Tercero, porque las armas han quedado a la deriva.

2. Un siguiente escenario, más probable, es el de un país fragmentado con diversas zonas de control establecidas, pero, idealmente al menos, con pactos de no agresión entre las agrupaciones varias. Los kurdos conservan buena parte del 25% del territorio que hoy controlan. Otras agrupaciones conservan otras zonas territoriales y HTS lidera alguna coalición que gobierna las principales ciudades del país. Ahí nuevamente el reto será ver cómo se incorpora a ISIS dentro de este escenario pues sin duda será un elemento disruptivo.

Una nota adicional, bajo este escenario hay un importante potencial de intervención internacional. Si ISIS crece, a Trump no quedará opción más que continuar los bombardeos en su contra. Si los kurdos salen ganando de esta ecuación, Turquía querrá intervenir directa o indirectamente para contenerlos.

3. Hay otros escenarios de probabilidad media a alta. Estos consisten en enfrentamientos diversos entre los actores que señalo, buscando demarcar y defender sus zonas de control.

En fin, hay más escenarios y aún falta incorporar el factor de Israel y sus bombardeos en el país, pero ya nos hemos extendido. Así que habrá mucho más que contar al respecto de Siria. Estaremos revisando y comentando la situación conforme se desenvuelva.

