Tramitarán línea de crédito para rehabilitar bulevar

Por unanimidad de sus integrantes, el Cabildo de Gómez Palacio autorizó al Ayuntamiento iniciar los trámites necesarios para solicitar una línea de crédito de hasta 150 millones de pesos, cantidad sujeta a la autorización de la institución bancaria con la que se firme el compromiso para una rehabilitación integral del bulevar Rebollo Acosta, que actualmente se encuentra en pésimas condiciones y es queja recurrente de los automovilistas. Desde hace muchos años, esta rúa presenta necesidades en materia de drenaje y pavimentación.

La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal presentó ante el pleno del Cabildo el dictamen correspondiente en sentido positivo para que por conducto de la alcaldesa Leticia Herrera, y con su representación legal, se inicien los trámites necesarios para que el Ayuntamiento pueda solicitar un financiamiento crediticio ante la institución bancaria que resulte ganadora a través de un proceso competitivo por hasta 150 millones de pesos, con el objetivo de ser destinados a la rehabilitación del bulevar José Rebollo Acosta.

Óscar Humberto Alvarado Banda, síndico municipal y presidente de la Comisión, fue quien dio lectura al dictamen correspondiente.

También se autorizó al secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes, y al tesorero municipal, Carlos García González, llevar a cabo las acciones necesarias para realizar dicha solicitud de línea de crédito conforme a las leyes aplicables.

Yahir Vitela, regidor de Morena, dijo que la fracción de Morena votará a favor, pero solicitaron que las autoridades municipales antes citadas informen oportunamente al Cabildo quién fue la institución ganadora, cuánto es el interés que se pagará, el monto del crédito que se solicitará al final y los conceptos en los que se gastarán los recursos obtenidos.

"Que probablemente una parte se vaya en el drenaje, otra parte se vaya a la pavimentación, incluso a la iluminación o remozamiento, que puedan ampliarnos la visión del proyecto que nos parece ambicioso y amable y nos apoyen con esa orientación que solicitamos", declaró.

La regidora de Morena, María Elda Nevárez, mencionó: "me parece que por el monto del crédito, así como tiene que licitarse la institución crediticia, también tendrían que licitar las empresas que vayan a funcionar en el transcurso de la obra".

La alcaldesa Leticia Herrera Ale recordó a los integrantes del Cabildo que de momento no se va a construir nada y que en dicha sesión solo se estaba pidiendo su aprobación para poder solicitar, en principio, la línea de crédito a algún banco.

"Es un trámite, es hasta por 150 millones pero no sabemos si van a ser 60, 80, 100 y si nos prestan y si los requerimos. Tenemos que tener una línea de crédito abierta, esto es por si necesitamos. Yo veo que mi amiga, que aprecio mucho, se enfrasca mucho en la obra. Claro que les vamos a decir quiénes son los que ganaron o van a hacer todo. No la voy a hacer yo ni mi familia, no nos dedicamos a eso", aseguró.

Herrera reiteró que Gómez Palacio requiere de este tipo de acciones de mejora de infraestructura urbana y aseguró que el objetivo de su administración es no tener que hacer uso de esta línea de crédito pero contar con esta disponibilidad de recursos de forma inmediata por si se llegan a requerir.

LÍNEA DE CRÉDITO

Una línea de crédito es una cantidad de dinero que una entidad financiera pone a disposición del cliente durante un período de tiempo. Al cliente no se le entrega esa cantidad al inicio de la operación, sino que podrá ir disponiendo de ella según las necesidades de cada momento, utilizando una cuenta o una tarjeta de crédito. SoLo pagará intereses por el importe del que finalmente haya dispuesto. Dependiendo de las condiciones de cada banco, es posible que se cobre además una comisión mínima sobre el saldo no utilizado.