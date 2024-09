Torreón vive sonora noche de 'Country Sinfónico'

En el marco de la conmemoración del 200 aniversario de la fundación del estado de Coahuila y Texas, la Orquesta Filarmónica del Desierto Coahuila (OFDC), dirigida por Natanael Espinoza y la Black Cherry Country Band, visitaron este jueves el Teatro Nazas de Torreón para presentar el concierto Country Sinfónico.

A pesar de la copiosa lluvia que cayó al anochecer en el centro de Torreón, el público lagunero se dio cita en el recinto, en un evento que además contó con la asistencia de autoridades estatales y municipales.

Con presentaciones en lugares como Ciudad Acuña, Piedras Negras y Saltillo, el concierto Country Sinfónico busca dialogar entre la música de concierto coahuilense y el género del country tan característico de la cultura texana. Se podría interpretar como una analogía de la relación que históricamente han tenido los estados de Texas y Coahuila.

La música empezó a sonar alrededor de las 20:30 horas con la interpretación del tema The Magnificent Seven por parte de la OFDC. Le siguió la Black Cherry Country Band dando vida sonora a la mítica Sweet Caroline.

FOTO: Ramón Sotomayor

Fue hasta la tercera pieza donde ambas agrupaciones unieron sus notas por primera vez: When You Say Nothing at All.

Se trató de una noche donde tanto la OFDC y la Black Cherry Country Band intercambiaron turnos y tocaron a dueto en el escenario. El programa incluyó canciones clásicas del country como The Dance (de Garth Brooks), Remember When (de Alan Jackson) o The Devil Went Down to Georgia, que arrancó palmas del respetable. Hasta clásicos del cine como El bueno, el malo y el feo, compuesta por Ennio Morricone, o el recuerdo de Elvis Presley en Can’t Help Falling in Love.

Para finalizar el encuentro, se intentó cerrar con Lady, cuya versión original recae en la legendaria voz de Kenny Rogers. Sin embargo, entre aplausos, el público exigió una pieza extra y la Black Cherry Country Band interpretó a Caballo Dorado.