Torreón, sin proyecto de drenaje pluvial

El sueño de que en Torreón se llevara a cabo el proyecto del Drenaje Pluvial simplemente se esfumó, ya que su alcalde, Román Alberto Cepeda, no lo registró tal y como lo pide la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la cartera de inversión en el 2025.

Según explicó el diputado Antonio Attolini Murra, para solicitar un registro en la cartera de inversión o modificar el proyecto que ya exista, hay reglas y procedimientos muy específicos que se tienen que hacer de acuerdo a los lineamientos para el registro en la cartera de programas y proyectos de inversión modificados en 2022 de la Secretaria de Hacienda.

Éstos indicadores, según mencionó, establecen particularmente y de manera muy específica reglas y procedimientos en términos de documentos y de análisis que se tienen que hacer.

"Pero ojo, por tener un registro o folio en la cartera de inversión, no significa otra cosa sino una aprobación muy general de qué el proyecto puede ser considerado, no genera ningún tipo de derecho u obligación. Entonces que exista el proyecto de Drenaje Pluvial de Torreón, registrar la cartera de inversión desde 2022, y apareciendo en la cartera ya en 2023, no genera derechos para el Ayuntamiento ni tampoco obligaciones a la Federación, de cumplir con el presupuesto que se ha establecido", indicó.

Dijo que lo que se tiene que hacer, es establecer varios documentos entre los cuales están los análisis de factibilidad técnica legal económica.

"Las factibilidades del Programa Proyecto de Inversión tienen que indicar hacia el proyecto cuenta no solamente con factibilidad económica, sino también técnica legal y ambiental, así como otros estudios de mercado o análisis específicos, de acuerdo al sector y programas del que se trate, o si tiene un avance para ello", precisó.