Torreón revisará conveniencia económica y calidad de ASL antes de inyectarla a la red

Una vez que llegue el agua del programa Agua Saludable para La Laguna, el municipio de Torreón evaluará la conveniencia económica y de calidad antes de inyectarla a la red, dijo el alcalde, Román Alberto Cepeda.

“No tendría por qué ser más cara que la que se extrae a 200, 300, 400 y hasta 500 metros de profundidad, no hay razón de ningún orden para ello, es muy simple y la ecuación no requiere de tanta ciencia”, consideró, tras señalar que hasta el momento no se ha hecho oficial una tarifa por parte de la Comisión Nacional del Agua.

Con anterioridad se dio a conocer que el organismo federal propuso fijar dicha tarifa en 5.60 pesos por metro cúbico, pero no se ha formalizado.

“Espero que salga mucho más barata”, dijo Román Alberto Cepeda, y reiteró que el programa es bueno y bienvenido, pero también se tendrá que supervisar si el agua reúne o no los parámetros de calidad necesarios para distribuirla a la población.

“No tenemos por qué meterla (a la red) si no le conviene a los torreonenses”, dijo.

Recordó que desde 2021, como alcalde electo, ya se esperaba el agua potabilizada y a la fecha sigue sin llegar.