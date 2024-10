Torreón está listo para Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunología e Inmunizaciones

La dinámica de la especie humana ha provocado cambios radicales. Si hace 300 o 400 años se registraba un brote de algún patógeno (agente biológico que causa o produce enfermedad), las condiciones geográficas lo limitaban. Sin embargo, en la actualidad, la movilidad internacional es tal, que una persona puede estar un pequeño pueblo de Asia o África y el virus en cualquier momento se traslada, en transporte aéreo, a través de individuos y se disemina rápidamente.

Por ello, se han tenido que desarrollar nuevas estrategias para poder hacer frente a distintas enfermedades, una de ellas es la vacunación, considerada como una práctica positiva y eficaz para la lucha de la humanidad contra diversos padecimientos y considerada como un elemento clave en la Medicina Preventiva.

Este será uno de los temas que se abordarán en las Primeras Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunología e Inmunizaciones que se realizarán por primera vez en México y cuya sede será el Centro de Convenciones de Torreón, del 24 al 26 de octubre.

Se trata de un evento que reunirá a los mejores exponentes de cada tema en lo que respecta a vacunas e inmunizaciones y que está dirigido a 250 profesionales de la salud de México que se desempeñan tanto en ámbitos asistenciales como académicos, a funcionarios y tomadores de decisión de organismos públicos e instituciones privadas. Propone dar a conocer el marco teórico-científico real en el que se sustenta la vacunología e inmunizaciones y ofrecer una visión integral de diversos aspectos como: inmunología, desarrollo de vacunas, ensayos clínicos, procesos regulatorios, vacunas incluidas en cartillas y nuevas vacunas, así como estrategias de vacunación y comunicación.

¿QUÉ TEMAS SE ABORDARÁN?

El doctor Hugo Alberto Tovar Velasco, es el presidente del comité asesor científico de Vacunología e Inmunizaciones y dijo que se tienen programados talleres, conferencias magistrales y una visita Expo. Se abordarán temas como: Salud global y vacunas, Conceptos básicos sobre inmunidad y respuesta al as vacunas, Seguridad en las vacunas, Actualización de la cartilla nacional de salud, Prevención a lo largo de la vida, Lecciones del Covid sobre vacunas, ¿Cómo vencer la cultura antivacunas?, Vacunas en adultos y grupos de riesgo, Vacunas del viajero (dengue, zika, chikungunya, zika, Mpox y Malaria), Oportunidades de vacunación vs VPH, Profilaxis contra VRS en las diferentes etapas de la vid y Cancer Vaccines and Inmunotherapy, entre otros. Algunos de los expositores académicos son: Doctor Federico Martinón Torres de España, médico Francisco Becerra Posada, de Miami, doctor Hugo de la Peña Gómez, oriundo de Torreón y radicado en Londres, así como el doctor. Rafael Argüello Astorga del Instituto de Ciencia y Medicina Genómica, entre otros.

Los costos para los asistentes que sean médicos generales y especialistas son de mil 500 mil pesos mientras que para residentes, enfermeras y estudiantes es de 750 pesos. Los profesionales de la salud que deseen acudir a este evento que pondrá a la región en el plano nacional e internacional, pueden comunicarse al teléfono celular: (871)126-45-59 o bien, enviar un mail jornadas.actualizació[email protected] Si usted está interesado en el programa completo, puede ingresar a la página de Internet: https://www.vacunasmx.com/

Las jornadas tienen la acreditación y el aval científico de diferentes instituciones educativas y órganos colegiados regionales e internacionales como la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango (UAD). También de colegios médicos como el Colegio de Pediatras, Colegio de Ginecología y Obstetricia, Colegio de Medicina Interna, Colegio de Geriatría, Colegio de Neonatología, Colegio de Medicina Familiar, el Consorcio Global de Salud de la Florida International University (Global Health Consortium, FIU), la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE), así como las Secretarías de Salud de los estados de Coahuila y Durango.

Fue esta mañana que se dieron a conocer mayores detalles de las Jornadas Internacionales por parte de la doctora Violeta Rodríguez Rivera y de los médicos Hugo Alberto Tovar Velasco, José Guillermo Milán Montenegro, Rafael Argüello Astorga y Enrique Barbachano Rodríguez. La cita fue en el auditorio del Hospital Ángeles Torreón.