'Torreón al Alba', un diálogo entre el pasado y presente de la ciudad a través de imágenes

El fotógrafo lagunero Jesús Flores Valenciano es alguien que gusta transitar a pie por las calles del centro de Torreón. En esos recorridos, a través de su lente, captura edificios, entornos, personajes. Algunas de esas instantáneas le provocan interrogantes, cuestiones de tinte histórico difíciles de responder.

Fue así como conoció a un ciudadano que le envió un enlace de una página de internet. El fotógrafo le dio clic, entró y observó una antigua fotografía panorámica de Torreón, datada en 1907. Amplió el archivo, se acercó para observar los edificios y entonces se percató de que aquello ante sus ojos era una ciudad desconocida.

“Nunca me había dado cuenta de que, como fotógrafo, no había indagado en la historia gráfica de la ciudad. Me dio vergüenza haberme dado cuenta de que no conocía esa panorámica”.