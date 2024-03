Toros visita a Indios en Ciudad Juárez

Prácticamente no hay margen de error para Toros Laguna, al visitar a los Indios de Ciudad Juárez, Chihuahua, este viernes 1 de marzo a partir de las 20:00 horas en el Gimnasio Josué Neri Santos, donde los Astados tienen la encomienda de ganar, si es que desean mantener vivas las aspiraciones de defender su corona de campeones en un eventual playoff.

Con marca de apenas 2 victorias y en cambio 6 derrotas, los Toros llegan a este compromiso en el fondo del standing de la Liga de las Estrellas LBE MexBet, a falta de 6 partidos para que concluya la temporada regular, Toros tendrá 3 como local y otros 3 como visitante, por lo que el margen de error es prácticamente nulo, para meterse a los playoffs. Por su parte, Indios cuenta con 2 victorias y 8 derrotas, pero su más reciente victoria fue ante sus vecinos Indomables, en un partido al que La Tribu llegaba como víctima y supo hacer lo suficiente para dar la sorpresa.

“Me gusta ir partido a partido, debemos concentrarnos en lo que se viene hoy, tratar de ganar, neutralizar a sus hombres fuertes y aprovechar nuestras oportunidades, ganar nos va a permitir subir en el standing y luego ya podremos concentrarnos en nuestro siguiente rival, pero debemos ir día a día”, comentó Pidal, antes de realizar el viaje. Por su parte, JJ Ávila, uno de los dos refuerzos con los que contará Toros este viernes, señaló: “Ya quiero jugar, ya quiero estar en la cancha y ayudar a mi equipo a ganar, me gusta ganar. Conozco a mis compañeros, algunos de ellos están conmigo en Fuerza Regia, he jugado contra los demás en la otra liga, así que no he tenido problemas para adaptarme. Definitivamente, ya quiero jugar y todos tenemos el deseo de ganar”, sentenció.

Toros ha tenido un largo descanso de prácticamente dos semanas, pues además de la pausa por el Juego de Estrellas, se postergaron sus partidos del pasado fin de semana, debido a que tres de sus jugadores se encontraban en la convocatoria de la Selección, por lo que el equipo de Pidal llegará bien descansado a este encuentro, no así fuera de ritmo, ya que se mantuvieron entrenando fuerte, conscientes de que necesitan victorias para mantenerse vivos. Por su parte, Indios viene de perder en su propia casa ante Apaches de Chihuahua, con marcador de 112 puntos a 102, apenas el pasado martes, en una derrota dolorosa para La Tribu.