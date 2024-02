Toros, a defender la casa ante Dorados

a oportunidad de sacudirse los recientes malos resultados y convencerse una vez más de que son un equipo que puede aspirar a cosas grandes, le llega por partida doble esta noche a Toros Laguna, al recibir a los Dorados de Chihuahua en el Auditorio Municipal de esta ciudad, a partir de las 20:00 horas.

POSICIONES

Ha llegado ya la jornada 7 de la temporada 2024 en la Liga de las Estrellas LBE MexBet, y para Toros Laguna no estaba en el presupuesto arribar a estas alturas con marca de apenas 2 ganados y 4 perdidos, por lo que la labor de revertir esa situación, debe iniciar desde hoy mismo. Sin embargo, no será sencillo el inicio de ese andar, pues esta noche estarán de visita en el popular "AudiToro", los Dorados de Chihuahua, subcampeones de la temporada anterior y sublíderes del standing en la actualidad, con récord de 4 victorias y 2 derrotas, la misma que tienen los Indomables de Ciudad Juárez, quienes superan a la Tropa de Villa, por el criterio de dominio entre sí.

Los Astados suman dos descalabros consecutivos: ante Indomables, nuevo líder de la competencia y ante Pioneros de Delicias, apenas el domingo pasado, lo que provoca que acumulen al momento 8 puntos, para ubicarse en el cuarto peldaño de la clasificación. Moisés Andriassi es el líder encestador del equipo, promedia 22.3 puntos por partido, seguido de Gary Ricks con 19.5 y Jorge Torres, que acumula 16.5 por encuentro, además de 8 rebotes por juego. Tendrán como rival a un duro equipo de la capital del Estado Grande, que cuenta con elementos mexicanos de mucha calidad, como José Estrada, Irwin Ávalos y Alejandro Villanueva, además de sensacionales extranjeros, como Jordan Loveridge, Charles Mitchell y el triplero Jeff Ledbetter.

A REFORZAR LA DEFENSA

Ayer se trabajó fuerte en el cierre de los entrenamientos de los laguneros, con un enfoque especial en el trabajo defensivo, departamento que se ha ubicado como una de sus falencias en la presente temporada, a consideración de su coach, José Pidal: "Creo que la parte defensiva es donde más le ha costado al equipo y también los cierres de partido, que alguien se haga cargo de ello, no la estamos metiendo en momentos precisos, pero lo que este equipo nunca pierde son las ganas de luchar, de pelear y eso es importante, estamos focalizados en que nuestro objetivo son los playoffs y después ya pensaremos más allá".

De igual manera, el veracruzano, Iván Montano, reconoce que no ha sido el mejor rendimiento del equipo hasta el momento, pero sabe que ante Dorados es un buen momento para reivindicar el camino: "No hemos logrado esa química que esperábamos en un inicio, creo también es el compromiso del equipo, varios de nosotros habíamos pasado por ciertas lesiones y eso ha sido complicado, como también el hecho de jugar hasta el momento con un extranjero menos, que al final del día, afecta en la rotación y más en esta liga por los minutos que se juegan. Intentamos hacer un cambio, sabemos que no vamos en la línea correcta y qué mejor que vamos a jugar contra Dorados, uno de los rosters más completos, es una dura prueba y vamos a defender la casa y volver a hacer ese llamado de atención a la Liga que no es el mismo equipo del año pasado, pero que seguimos firmes queriendo competir", sentenció.