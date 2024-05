Tormenta eléctrica causó daños menores en Monclova

La tormenta que golpeó a Coahuila y causó estragos en municipios de las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto, provocó daños menores a la ciudad de Monclova.

Comandante Julio César Ríos Cortés, Director de Protección Civil de Monclova, explicó que hay pronósticos de más tormentas y lluvia. Sin embargo, éstos van cambiando y mantiene vigilancia del satélite climático en tiempo real.

Expuso que la tarde del martes no pronosticaba tormenta eléctrica, no vientos huracanados, pero el clima cambió y se presentó el fenómeno. Provocó daños menores, que representaron afectaciones, aunque no de gravedad, en la ciudad.

En próximos días podrían presentarse climas con fuertes tolvaneras y remolinos, que podrían provocar algunos daños. En Cuatro Ciénegas varias viviendas resultaron dañadas por los fuertes vientos, también hubo árboles caídos.

En Múzquiz también se registraron estragos provocados por las lluvias y fuertes vendavales, en Piedras Negras la tormenta dejó de saldo daños y por lo menos un muerto.

Ríos Cortés indicó que en Monclova el saldo fue de 8 cables de alta tensión reventados, sectores con apagones de luz, 7 árboles caídos, las lonas de 2 espectaculares reventadas, un poste derribado y una lámina de un techo estructural de una escuela primaria.

El funcionario consideró que los daños registrados en esta ciudad fueron menores, en comparación a otros municipios del Estado.