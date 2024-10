TOP 10: Mejores canciones de Halloween según la IA 

Halloween está cada vez más cerca y son muchos los que esperan esta fecha con ansias, ya sea por las películas, las fiestas, los dulces y hasta la música. Es por eso, que próximos a la “noche de brujas” le preguntamos a la IA, cuáles son las mejores canciones de Halloween.

TOP 10 Canciones de Halloween

Thriller de Michael Jackson

Un clásico absoluto, conocido por su icónico video lleno de zombies. La mezcla de pop, terror y su famoso baile la hacen perfecta para Halloween.

Ghostbusters de Ray Parker Jr.

Esta canción es divertida y nostálgica, ideal para todas las edades. Su pegajoso estribillo es perfecto para unirse a la fiesta y recordar la película clásica de Los Cazafantasmas.

Monster Mash de Bobby "Boris" Pickett

Un himno festivo de Halloween, con una letra divertida que celebra a los monstruos. Es irresistible para cualquier celebración de la temporada.

Somebody's Watching Me de Rockwell

Con su inquietante tema de vigilancia y paranoia, esta canción tiene un ritmo contagioso y una atmósfera perfecta para Halloween.

Highway to Hell de AC/DC

Su potente guitarra y letras provocativas hacen de esta canción un favorito entre los amantes del rock. Encaja bien en fiestas de Halloween con un toque más rebelde.

This Is Halloween de la película The Nightmare Before Christmas

Un tema icónico de la película de Tim Burton que captura el espíritu de Halloween con su celebración de lo extraño y lo espeluznante. Si quieres añadirle un toque extra, esta canción tienen su propia versión interpretada por Marilyn Manson por el 13° aniversario de la película.

Time Warp de The Rocky Horror Picture Show

Esta canción es un clásico de las fiestas, perfecta para bailar y animar el ambiente. Su energía y diversión son irresistibles.

Spooky, Scary Skeletons de Andrew Gold

Con un tono ligero y divertido, esta canción se ha vuelto popular en Halloween por su pegajosa melodía y letras que celebran a los esqueletos.

Bury a Friend de Billie Eilish

La atmósfera oscura y los elementos de terror en esta canción la hacen ideal para una celebración más contemporánea de Halloween.

Disturbia de Rihanna

Esta canción tiene una vibra oscura y pegajosa, perfecta para el ambiente de Halloween, explorando temas de angustia y confusión.

Para los más pequeños la música en una festividad como Halloween tampoco se deja de lado. Como parte de la banda sonora de la película "Hotel Transilvania 2", el grupo Fifth Harmony lanzó la canción I´m in love with a monster.

Estas canciones no solo crean la atmósfera perfecta para cualquier celebración de Halloween, sino que también evocan el espíritu de misterio y diversión que caracteriza esta festividad.