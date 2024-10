Todavía no he firmado: Gobernador de Durango sobre convenio IMSS-Bienestar

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, aseguró que todavía no ha firmado el convenio del IMSS-Bienestar pero que va caminando y siguen en pláticas pues su interés es que se pueda llegar a un acuerdo que beneficie a la entidad, a los derechohabientes y a los trabajadores en diferentes aspectos.

“Estamos en los últimos detalles. Si nos dan todo lo que yo estoy solicitando que sería benéfico para la ciudadanía y para los trabajadores y para la infraestructura y el equipamiento no tendríamos por qué decir que no, pero estamos en pláticas. Todavía no he firmado, estamos en pláticas y soy muy bueno en las negociaciones”, dijo el mandatario.