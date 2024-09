Todavía hay una esperanza de que se eche para atrás esta Reforma Judicial: Jericó Abramo

De determinar que es inconstitucional el proceso parlamentario en el que se vota la Reforma Judicial, esta no pasará, advirtió el diputado federal Jericó Abramo Masso.

En es sentido, el legislador priista explicó que hay un proceso de inconstitucionalidad que se inició antes de que empezara la discusión en la cámara de diputados.

“Esta el debate donde me tocó posicionar a nombre del grupo parlamentario del PRI sobre el porque estábamos en contra de esta mal llamada Reforma Judicial, y cuando arranque mi intervención dije venimos a este debate, que lo dije la semana pasada, a cautela, que quiere decir, que estamos debatiendo porque no íbamos a dejar solo el espacio para que solamente el oficialísimo dijeran lo que ellos quieren que la gente escuche, había que argumentar con la ley en la mano porque está esquivada esta reforma, y lo hicimos de tal manera en defensa de la población”, mencionó.

Recordó que había cuatro suspensiones que ya fueron definitivas y que ya hay un proceso de inconstitucionalidad que inició antes del proceso del debate para que estuviera en pausa.

“Vamos a ver qué dice la Corte, ahorita no está sesionando porque está en pausa. Si la corte determina que es inconstitucional este proceso parlamentario en el que se vota la mal llamada Reforma Judicial, de ser así no pasará, si la Corte determina que todo que si se cumplió todo conforme a derecho, pues va a pasar”, sostuvo

Para ello, según indicó, tendría que ser mayoría de los 11 a votar, para que haya un proceso de constitucionalidad, mínimo tendría que ser más de 7 los que voten en contra para que haya un proceso de inconstitucionalidad.

“Todavía hay una esperanza de que se eche para atrás esta reforma, si el proceso de inconstitucionalidad evoluciona y se aplica conforme a derecho en la suprema corte, sería posible, es un último vestigio, quizás suceda, quizás no, es un volado”, afirmó.

Lo que viene, según expuso, es que en particular, como legislador federal de Coahuila, prupodo en la junta del grupo Parlamentario del PRI, que se pudiera llevar la propuesta de una comisión para dar seguimiento a la implementación de la mal llamada reforma judicial.

“Pero tenemos que reconocer que ya la aprobaron, y si no la declaran inconstitucional, tenemos que metemos al debate de la ley secundaria, que es como la van a implementar, pues nadie nos ha dicho cuánto va a costar elegir jueces y magistrados, nadie nos ha dicho cuál es el método de selección de estos jueces y magistrados, si por lista, si vas a tachar una boleta, si en esa boleta van a venir los nombres, cuánto le va a costar a los estados, cuánto le va a costar a los estados implementar”, cuestionó.

Agregó que también se ignora qué filtros se les va a poner a los aspirantes a jueces, ministros y magistrados; cómo se va a garantizar que no sean jueces y magistrados de partido, y que puedan tener cierta pasividad o cierto favoritismo para cierto tipo de procesos.

También, cómo se va a evitar que el narcotrafico, los criminales, los delincuentes de cuello blanco, intereses partidistas o empresariales influyan en el impulso de candidatos a jueces y ministros.

“Eso no se está viendo en esta reforma, pero si te habla, entibes todo eso se tiene que supervisar en una ley secundaria, y yo estoy planteando, y eso lo pensamos desde ayer en la madrugada, cómo crear una comisión de seguimiento, de implementación, en caso de que se aprueba esta reforma por la Suprema Corte, en caso de que no se declare inconstitucional, y esta comisión especial pueda ir acercándose de ciudadanos, de especialistas internacionales y locales, para evitar que se comentan abusos a los principios de derechos humanos, para que se garantice total imparcialidad en la selección de jueces que van a competir en las boletas para que garanticemos que van las mejores mujeres y hombres a participar, y que la carrera judicial sea la que prevalezca y no la de partidos, esa es una propuesta que estamos viendo plantear”, concluyó.