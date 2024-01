Tiktoker Millos 999 se pronuncia por la difusión de sus videos íntimos

El influencer Millos 999 se convirtió en tendencia en distintas plataformas como X, antes Twitter, luego de haber sido víctima de la filtración de videos íntimos en redes sociales. Y aunque el famoso tiktoker mexicano guardó silencio durante algunas horas, ya salió a dar la cara para platicar sobre cómo está llevando dicha polémica.

A través de un video que subió a su cuenta de TikTok, el creador de contenido se sinceró con sus seguidores. A modo de plática consigo mismo, éste mencionó que todo comenzó cuando una chica lo contactó vía Snapchat, con quien mantuvo una conversación amena y se ganó su confianza, por lo que tiempo después accedió a enviarle algunas fotografías.

"Antes de ser famosillo, me llegó una chava a mi Snapchat, y se ganó mi confianza, me cotorreó bien y pues ya sabes cómo somos de calientes. Me pidió fotos", expresó.

Aunado a ello, agregó que la joven le pidió una serie de fotografías en poses extrañas que no él estaba acostumbrado, pero que tras terminar la conversación no volvió a saber más de ella, hasta aproximadamente un mes después que lo volvió a contactar para intentar extorsionarlo.

"Un mes después o dos, me amenazó con exponer todo con mis amiguitos de TikTok y de redes se enteraran de mis nudes, al menos que yo le mandara más, cosa que yo no hice", recalcó.

Asimismo, entre lágrimas, el tiktoker dijo que no accedió a sus amenazas, por lo que no volvió a mandarle ningún tipo de fotos.

"Le dije sácalas, no vas a tener agarrado de los huevo*. Nunca las sacó. Yo hice un video hace mucho, donde dije que si exponían mis nudes… perdón, y yo expuse una nude mía, la filtré, ya después de ahí no supe nada. Viví un año bajo terror de cuándo llegaría el día que esta persona las filtre, y las filtró. Las filtró sin mi consentimiento", puntualizó.

Luego de aclarar cómo es que se sentía actualmente y qué fue lo que en realidad había sucedido, Millos 999 envió un mensaje a la persona que se encargó de filtrar sus videos íntimos en redes sociales.

"Me lastimaste una vez, y tienes gente que opina como tú y me quiere seguir lastimando. Pero tú sabes que eso es todo lo que tienes encima de mí, ya no hay más. Tú no conoces de mí. Tú te chingast* a Millos 999. No estoy llorando porque estoy triste, estoy llorando por el estrés", finalizó.

Millos 999 es un tiktoker de 21 años que se dedica a crear contenido en redes sociales. Su popularidad fue gracias a sus vídeos relacionados con la cocina; sin embargo, actualmente comparte su vida diaria y una nueva sección titulada "Get Ready With Me", donde muestra diferentes atuendos para diversas ocasiones.

El influencer cuenta con más de 5 millones de seguidores en TikTok, mientras que en Instagram supera el millón.