Termina viacrucis para derechohabientes de la clínica 16 del IMSS en Torreón

Después de muchos años, ayer se terminó el Viacrucis para cientos de derechohabientes que diariamente acuden a la farmacia de la clínica No. 16 del Seguro Social de Torreón a surtir sus recetas médicas. Se terminaron las enormes filas, los reclamos de la gente por estar de pie hasta cinco horas y los amagos de bloquear algunos tramos del bulevar Revolución.

El Instituto acondicionó un espacio físico para aumentar el servicio, de cinco a nueve ventanillas y fue a partir de las 8 de la mañana que empezaron a operar, atendiendo a los usuarios en cuestión de minutos y causando sorpresa, pues algunos de ellos se habían llevado banquitos y sombrillas porque pensaron que sería uno de esos tantos días, en los que había saturación.

"Ahora hasta da gusto saludarlos", le dijo la señora Leticia Rodríguez de Mejía al elemento de Protección Federal que todos los días está vigilando el acceso, y que cuando escuchó ese comentario, soltó una carcajada e incluso dijo que por fin la derechohabiencia ya no se le iba a ir encima.

"Estoy feliz de la vida, créame que para mi era frustrante venir al Seguro, saber que me venía a estar tres horas aquí para que me pudieran atender y ahorita llegar y llegar directo a la ventanilla, ¡nombre!… muchas gracias, luego llegaba uno con una carota, por tantas horas de estar esperando. Gracias por agilizarnos la vida", expresó. Leticia, acudió con una contrarreferencia a la farmacia para surtir medicamentos como la levocarnitina y aseguró que la persona que la atendió en ventanilla fue muy amable y que le surtieron su receta completa.

Como la señora Leticia, muchos usuarios estaban sorprendidos porque esta vez no tuvieron que formarse para esperar entre tres y cinco horas para conseguir sus medicinas y con frío, intenso calor o con lluvia. "¡No lo puedo creer!, ¡Ya voy para la casa, no me tardé nada! y ¡Gracias a Dios, me despacharon en diez minutos!", fueron algunas de las frases que dijo la gente que iba saliendo de la farmacia.

La señora Martha Alicia Domínguez Salas comentó que ella siempre surtía su receta en la farmacia contigua del Hospital de Especialidades No. 71 y que hoy, fue la primera vez que acudió a la farmacia de la clínica No. 16. "Pero no lo puedo creer… ¡Gloria a Dios!, yo le juro que me iba a ir sin mi medicina… no lo podía creer. Don Leopoldo (Santillán, delegado del IMSS en Coahuila), lo felicitó y que Dios me lo bendiga… y que así como cumplió aquí, que siga cumpliendo con un poquito más de humanidad a nuestro personal porque le falta un poquito de humanidad".

SITUACIÓN ACTUAL

Con la eliminación de las filas, también se liberó la banqueta y hubo mayor flujo de peatones. La farmacia opera de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche y según datos oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social, cada día se atienden 3,800 recetas médicas. En este Hospital General de Zona con 53 años de existencia, hay 555 mil personas afiliadas.

Además de la ampliación de ventanillas, el Seguro Social tiene contemplada la remodelación de la farmacia de la clínica No. 16 y para ello, se reubicará la farmacia de la UMAE No. 71 cerca del auditorio de la misma, que surte 800 recetas diarias. Se espera que estas adecuaciones se realicen a partir del próximo mes de febrero para beneficio de las miles de personas que requieren surtir sus medicamentos.

El Instituto aumentó de cinco a nueve ventanillas y fue a partir de las 8 de la mañana que empezaron a operar. (FOTOGRAFÍA: FERNANDO COMPEÁN)