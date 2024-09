Tenor Rolando Villazón presentará su novela 'Amadeus en bicicleta' en El Siglo

Será el próximo martes 17 de septiembre, a las 19:00 horas, cuando el tenor mexicano Rolando Villazón visite las instalaciones de El Siglo de Torreón (Matamoros 1056 poniente) para presentar su novela Amadeus en bicicleta (Galaxia Gutenberg, 2021), en un evento que será exclusivo para los suscriptores de este diario.

El tenor será acompañado por el escritor Enrique Alfaro Llarena y el crítico Gerardo Kleinburg. La presentación se llevará a cabo gracias a una colaboración de esta casa editora con el Municipio de Torreón a través del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), Colofón, Galaxia Gutenberg y Jumex. Además, se contará con venta de libros por parte de la librería El Astillero.

Será la primera ocasión en que Rolando Villazón presente esta novela en México, país al que regresa para tener una serie de conciertos tras 14 años de ausencia. La gira contempla su presentación en el Teatro Isauro Martínez de Torreón, el miércoles 18 de septiembre a las 20:00 horas, así como otras dos fechas más en Guadalajara y Ciudad de México.

SOBRE LA NOVELA

En Amadeus en bicicleta, Rolando Villazón crea un personaje a través del humor y escenas inolvidables: el mexicano Vian Maurer, quien es consciente de que tiene su última oportunidad de hacerse con un nombre en el mundo de la ópera, recorre la ciudad de Salzburgo en bicicleta, visita sus cafés, sus librerías, sus monumentos y descubre su magia.

En entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón, Rolando Villazón comentó que comenzó a escribir esta novela en el año 2015, mientras participaba en el Festival de Salzburgo, junto a Cecilia Bartoli, en Iphigénie en Tauride, de Gluck.

“Entre los ensayos tenía bastante tiempo libre. Me puse a caminar por Salzburgo a escribir, en unos cuadernitos rojos, a Mozart. Al final, ya que pasó el verano, tenía varios cuadernitos repletos de pequeñas aventuras, ese mundo lúdico de mi exploración en el ocio de hermosa ciudad de Salzburgo”.

En un principio, Villazón no sabía qué hacer con esos textos y los dejó reposar. Años más tarde, mientas leía Seize the Day, de Saul Bellow, cuya narrativa arrojaba una historia entre padre e hijo. Al pasar una de esas páginas, pudo divisar a Vian, el protagonista de Amadeus en bicicleta.

“Y me dijo: ‘Escribe mi historia con esos cuadernos rojos’. Entonces, esas aventuras mías se las di aVian. Por eso cuando me preguntan si es un libro autobiográfico o de ficción, siempre respondo que es cien por ciento de ficción y cien por ciento autobiográfico. Pero bueno, la historia de Vian no es mi historia, se parece más a la historia de alguien a quien conozco, un joven cantante que no pudo hacer carrera”.

Apasionado de la literatura, el autor ha mencionado en anteriores ocasiones que se considera “un cantante lírico que escribe libros”. En Amadeus en bicicleta son numerosas las referencias sobre otros autores como Hermann Hesse, Antonin Artaud, Miguel de Cervantes, Julio Cortázar (de quien ha escrito que reside en París porque siempre quiso vivir en una página suya), etcétera.

Otro de sus libros publicados en español es Malabares (Espasa, 2013), donde filosóficamente desarrolla la historia de unos payasos.

Los suscriptores de El Siglo interesados en asistir a la presentación de Amadeus en bicicleta, de Rolando Villazón, pueden comunicarse al teléfono 871 716 45 17 para reservar su lugar.