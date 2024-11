'Tengo documentos reales'; Marilyn Cote sale a defenderse tras críticas

En medio de toda la polémica que se ha creado en torno a la supuesta doctora Marilyn Cote, quien se estaría haciendo pasar por una psiquiatra profesional para atender a pacientes, ésta ha salido a pronunciarse respecto al tema mediante un video difundido en redes sociales.

De acuerdo a los registros que están disponibles en línea, la mujer que ofrece servicios de psiquiatría y psicología en Puebla, México, y San Diego, California, en los Estados Unidos, cuenta con una licenciatura en Derecho, un doctorado en Psicología y una maestra en Criminalística, pero no una cédula profesional que pueda respaldar el que ejerza la psiquiatría en México .

El problema con lo anterior mencionado es que no está capacitada para recetar medicamentos psiquiátricos ni ningún tipo de tratamiento en dicha especialidad.

Las redes sociales no tardaron en hacer su trabajo, tundiendo a la supuesta psiquiatra a través de críticas contra su persona, además de burlas al notar que muchas de las imágenes que utiliza para promocionarse están editadas.

Tras lo ocurrido, las autoridades de Salud y Asistencia en Puebla, clausuraron su consultorio ubicado en Torres Médicas 2 del Hospital Mac en dicha ciudad .

Los testimonios de algunas personas que acudieron a ella en busca de ayuda han revelado prácticas cuestionables

Cabe señalar que desde hace dos semanas la mujer dejó de presentarse a su consultorio, mientras que el Hospital Fifty Doctors, del cual la mujer aseguraba ser accionista, se deslindó de ésta señalando que 'no tienen ningún tipo de relación con ella'.

“Derivado de las publicaciones que circulan a través de redes sociales, donde la señora Marilyn K. C. M. manifiesta ser accionista de ‘Fifty Doctors’, invitando a más personas a unirse como inversores de este grupo médico, nos servimos informar que esta persona nunca ha sido accionista, ni está vinculada con nuestros hospitales".

Por su parte el Fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, señaló que se empezará una investigación respecto al trabajo que ejerce la mujer, aunque no existe una denuncia formal en su contra.

¿Qué dijo Marilyn Cote?

La entrevista realizada por el medio 24 horas, muestra a Cote asegurando que ella cuenta con todos los títulos necesarios para ejercer como psiquiatra y que los presentará ante las autoridades.

"Yo no tengo ningún problema, tengo documentos totalmente reales, totalmente fidedignos y que obviamente solamente presentaré ante la autoridad judicial y autoridad correspondiente. Hay mucha información de la que obviamente se carece. Por ejemplo, desde el año 2019 no les dan derecho a pertenecer a la plataforma de Centro Nacional de profesionales mexicanos, porque realmente no somos estudiantes mexicanos".

¿Cuáles son los títulos reales de Marilyn Cote y dónde estudió?

De acuerdo a la información que puede encontrarse en línea, en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marilyn Karina Cote Mendieta, estudió la licenciatura en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde obtuvo su cedula profesional (con el número 3092101) en el año 2000 .

En 2013 consiguió la cédula profesional 8220643 en Maestría en Criminalística en el Colegio Libre de Estudios Universitarios y en 2017 un doctorado en Psicología en la Escuela Libre de Psicología con el número de cedula 10278650.

Cabe señalar que no existe ningún registro que la respalde como psiquiatra o que avale sus estudios en el extranjero como ella lo presume.