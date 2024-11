Tendrá Morena nuevos consejeros en Saltillo

Será el próximo domingo en Saltillo, cuando el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lleve a cabo la renovación de presidencia del Consejo, así como de las secretarías de Finanzas, Jóvenes y de la Mujer.

Al respecto, el legislador morenista, Alberto Hurtado Vera, comentó que dichos cargos quedaron vacantes, luego de que sus titulares decidieran irse a otro partido a ayudar, y en otros casos, traen un proceso abierto, de los cuales dijo desconocer su estatus.

“Yo en lo particular no voy a buscar ninguno de los cargos que están en disputa, lo único que voy a pelear es que en mi partido haya equilibrio, que haya consensos para que quien quiera ser presidente del Consejo, de Finanzas, de la Mujer, o de los Jóvenes, se lleve a través de un consenso donde todas las voces puedan participar, donde no haya consejeros ni de primera ni de segunda, que todos valgamos igual y hacerle un llamado a los liderazgos”, señaló.

Asimismo, recordó que recientemente escuchó o leyó en alguna columna, que hay un funcionario o futuro funcionario comprando votos al interior de Morena.

“Si es verdad, le hago un llamado para que se tranquilice, si es mentira pues que lo aclare”, precisó.

De los cargos vacantes, reiteró que no buscará ocupar uno de ellos ya que está muy concentrado y ocupado en las colonias, en los barrios, en el trabajo legislativo.

“En eso nos vamos a ocupar, pero eso si, vamos a estar muy pendientes de que el proceso se lleve con transparencia”, puntualizó.

Y hablando de ocupaciones, reveló que será el próximo 14 de noviembre cuando rinda su primer informe de actividades, el cual se llevará a cabo al sur de Saltillo.

Advirtió que este será un informe austero; además se contará con la asistencia de Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador electo de Chiapas.