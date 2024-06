Temen más despojos por agua

Productores rurales agro y pecuarios temen una persecución en su contra por autoridades federales, implementaron agresivos operativos de la Guardia Nacional, que ya clausuró 2 ranchos que cuentan con pozos de agua.

Agricultores que pidieron mantener sus identidades en anonimato por temor a represalias, explicaron que los pozos que tiene están registrados y verificados por la Comisión Nacional del Agua. Consideran que la movilización del cuerpo de seguridad militarizado y su actuación en los predios visitados son acciones intimidatorias.

La Guardia Nacional realizó un aparatoso operativo en Cuatro Ciénegas y clausuró dos ranchos por supuesta indebida explotación de agua de pozos registrados y autorizados por la Conagua. La corporación militarizada ingresó de manera agresiva a los ranchos, ordenando a los trabajadores llevarlos a los sembradíos de alfalfa y a los pozos.

En el rancho Las Carpas, clausuraron completamente las instalaciones, impidiendo el ingreso a propietarios y trabajadores. Esta medida fue considerada exagerada por productores agrarios, quienes argumentaron que solo debieron clausurar el pozo si era irregular.

Lo mismo ocurrió en el rancho Beta Santa Mónica, del Valle del Hundido, donde los propietarios almacenan alimento para su ganado vacuno y productor de leche. Los productores rurales indicaron que requieren retirar diariamente 300 toneladas de forraje para la manutención de los animales, pero no se les permite hacerlo. Los productores rurales sostuvieron que un informe del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) señala que los mantos acuíferos de los valles de Cuatro Ciénegas, El Hundido y Las Calaveras no están interconectados. La actividad agropecuaria no afecta a la zona protegida según el estudio.

Los agricultores rechazaron que el rancho Las Carpas o cualquier otro extraiga agua de las pozas protegidas. Éste, afirman, obtiene el líquido de manantiales ajenos a los mantos freáticos ajenos a los que alimentan las pozas del valle protegido de Cuatro Ciénegas. Consideran que son perseguidos por las autoridades federales sin razón justificada. Durante el operativo, se informó a los trabajadores que los propietarios de los predios solo en la Ciudad de México podrán arreglar su situación jurídica. Les dijeron que ni en las subdelegaciones de Conagua en Saltillo o Torreón, ni en la Delegación Cuenca del Bravo en Monterrey, podrán resolver sus problemas legales.

El propietario del rancho Las Carpas no pudo ser localizado, ya que se encuentra en la capital del país tratando de arreglar su situación.

Los productores agropecuarios locales indicaron que todos los pozos cuentan con los permisos y controles legales. Desconocen por qué las autoridades federales ejecutaron operativos tan agresivos, y sin la presencia de personal de Conagua, que tiene conocimiento de éstos.