Temen emergencia eléctrica por ola gélida en EUA

La tormenta invernal en Estados Unidos ya presiona al sistema eléctrico nacional, por lo que, nuevamente, como hace tres años, se podrían usar combustibles alternos ante posibles limitaciones de gas natural.

Ayer Andrés Manuel López Obrador reconoció que el sistema enfrenta una situación de "cierta emergencia".

Explicó que la onda gélida en EUA, que ya impacta a entidades del norte del país, puede afectar la distribución de gas para plantas de generación de energía eléctrica.

Obrador afirmó que el Gobierno federal ya está actuando de manera preventiva, aunque no ofreció detalles mientras que ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ni Pemex han ofrecido detalles de la estrategia que seguirán en los próximos días ante la emergencia.

"Ahora estamos en una situación también de cierta emergencia, pero actuando de manera preventiva, por los problemas de las tormentas invernales en Estados Unidos, que afecta sobre todo la producción, la distribución del gas", señaló.

Aunque alertó que hay "cierta emergencia", AMLO destacó que, a diferencia de EUA, México tiene la ventaja de tener el control de todas las líneas de distribución.

Como se hizo en 2021 ante el vórtice polar que golpeó a Texas, López Obrador abrió la posibilidad de producir energía a partir de "distintos combustibles", como el combustóleo.

"Nosotros tenemos la ventaja, por eso fue importante detener, parar la privatización de la industria eléctrica, porque tenemos el control de todas las líneas de distribución", presumió López Obrador.

"Entonces, podemos subir a las redes de distribución energía que se produce distintos combustibles, no solo con gas, y ya estamos actuando".

Ayer, López Obrador reiteró su promesa de no aumentar el precio de la luz y afirmó que tampoco habrá apagones.

"Pero ya estamos actuando para que el consumidor no padezca, que no haya apagones y que no aumente el precio de la luz. Es algo parecido, no igual de intenso y además ojalá no se agrave, a lo que sucedió hace como dos años de fuertes nevadas en Texas", dijo.

- Piden conservar uso de energía

El Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ECORT), corporativo que administra el flujo de energía eléctrica a más de 26 millones de clientes en Texas, ha solicitado a los residentes de este estado que ante la tormenta invernal y las bajas temperaturas conserven el uso de energía eléctrica, pues se prevé un aumento en la demanda por el regreso al trabajo de los texanos y la reapertura de los colegios.

La mañana de ayer ECORT evitó operaciones de emergencia gracias a los esfuerzos de conservación de los residentes y empresas de Texas, combinados con herramientas adicionales de fiabilidad de la red. Además, mencionaron que esperan condiciones similares para mañana, por lo que continuarán vigilando las condiciones climáticas.

"El llamado a la conservación no indica que ERCOT esté experimentando condiciones de emergencia. ERCOT permanecerá vigilante y comunicará si las condiciones cambian debido a las temperaturas de congelación y la demanda muy alta en las horas de la mañana".

(Con información de René Arellano)