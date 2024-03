'Tememos que otorguen libertad al feminicida'

"Soy Sandra Soto, hermana de una víctima de feminicidio aquí en Coahuila".

A Serymar Soto Azúa, la mató su prometido. La arrolló intencionalmente con su vehículo; le provocó una fractura de cráneo, murió en terapia intensiva.

Jorge Alejandro Ugarte Hernández, cumple una pena de 46 años y tres meses por el homicidio de la mujer con la que se iba a casar. En el año 2017 la atropelló intencionalmente, su abogado ha promovido un amparo. Podría quedar libre.

Sandra Soto, junto con su madre, el hijo de su fallecida hermana y un grupo de mujeres, que en su mayoría han tenido una familiar víctima de feminicidio, se manifestaron ayer en la Plaza Mayor, para pedir que no se le otorgue el amparo a Jorge Alejandro.

"Estamos preocupados porque quedó debidamente comprobado en el expediente, que (Jorge) asesinó a Serymar, con alevosía y ventaja, y con todos los dictámenes previstos, se comprobó la violencia doméstica, económica y física, tememos que algún magistrado que resuelva el asunto, le otorgue la libertad", comentó Sandra.

"Nosotros como víctimas tenemos que andar en este andar tan triste y tan cruel por la indiferencia de las autoridades, y pues vemos constantemente que tiene fallas o que se prestan a las corrupciones", refiriéndose a un caso ocurrido en la ciudad de Toluca, donde un juez dejó en libertad al violador de una menor.

"Lo malo es que regresan a la vida cotidiana (quien cumple una condena y es liberado), considerando que son un riesgo para la sociedad, dejando a una familia que no puede recuperar la vida de una mujer que fue arrebatada cruelmente. En donde deja dolor para su madre, hijos y hermanos".

A principios del año en curso, la familia de Sandra se enteró del recurso de amparo que se había promovido en favor del asesino de su hermana.

"El abogado utiliza unas hipótesis muy misóginas y muy machistas. Hace valer cuestiones como que se le violaron (a Jorge Alejandro) sus garantías individuales, porque, por la figura del feminicidio, se le está condenando por ser hombre. Ademas (Jorge) está negando la relación sentimental que tuvo con Serymar. Puras cosas absurdas que nos llegaron en la notificación".

Ademas, Sandra comentó que "estamos preocupados, sobre todo por la solución que nos vaya a dar el Magistrado, pues ponemos en sus manos la responsabilidad y la seguridad, principalmente, de mi persona, porque soy la que ha llevado el asunto; el de la testigo que fue la que señaló la responsabilidad de Jorge, porque lo vio cuando asesinó a Serymar".

SE MANIFIESTAN PARA SENTIRSE ESCUCHADOS

Sandra y su familia tienen que recurrir de nueva cuenta a manifestarse para sentirse escuchada, así lo menciona, "para que hagan valer nuestros derechos también como víctimas, porque no es posible que un criminal tenga más derechos que nosotros. Tenemos derechos a vivir libres, sin miedos y que, por culpa de una decisión de un magistrado, él vaya a obtener la libertad que no le corresponde", mencionó Soto Azúa.

Será el 21 de marzo cuando esté la familia de Serymar, en Saltillo, allí también estarán manifestándose en la Plaza de Armas, de igual forma, estarán durante el presente mes visitando más ciudades del estado, junto con otro colectivos, agregando que estarán haciendo lo mismo en el vecino estado de Nuevo León.

Referente al proceso que han llevado desde que ocurrió el feminicidio, Sandra dijo, "(es) súper desgastante, ha sido casi cumplir la pena junto él, porque nosotros no podemos descuidarnos y bajar la guardia, no podemos tener descuidos en este dolor que nos sobrepasa emocionalmente. Tenemos que tener el dedo en el renglón para que los capturen o no los liberen, obligar a las autoridades a que hagan su trabajo. Es difícil reestructurar tu vida cuando tienes que estar encima de las autoridades".

Finalmente, Sandra hizo énfasis "el llamado al Magistrado del Primer Tribunal Colegiado, en Materia Penal del Octavo Distrito, de aquí de Torreón, para que pueda resolver a favor de la justicia irrevocable de Serymar".