Tejiendo historias

Soy amante de las sensaciones, más que de las palabras y aún así me atrevo a defender el uso apropiado de cada una de ellas.

Las palabras son aliadas, marcan rupturas, encuentros, rivalidades, amenazas, inicios, despedidas; pero, seamos honestos, muchas se utilizan para pertenecer, no para informar o exponer, me atrevería a decir que “liderazgo” es una de ellas.

Llegó a mis manos el libro “Factor Wellbeing. El bienestar como ventaja competitiva”, el cual reúne técnicas, herramientas y voces expertas en potenciar la armonía organizacional.

No es un tema nuevo, desde hace tiempo encontramos cursos, programas, proyectos, destinados a mejorar el clima la laboral de distintos corporativos, observando pocos (por no decir nulos) avances al respecto, ¿Qué es lo que ocurre? Me aventuro a escribir que las personas (empleados) no están enamorados de su trabajo, muchos de ellos pareciera, incluso, que desean el fracaso del lugar en el que se desenvuelven, ¿por qué? Porque se sienten maltratados, abusados, desprotegidos… porque no existe un vínculo entre el crecimiento de la empresa y el propio, lo que se convierte en una energía invertida en algo que no va a germinar.

¡Vaya tragedia! Me pregunto tanto si los empleadores no se darán cuenta… y es que, a veces, lo descarado llega a ser invisible. Rosalinda Ballesteros Valdés, directora del Instituto de Bienestar Integral, menciona en esas páginas que las emociones son información y que cuando hay sufrimiento dentro de una organización la mayor parte de las veces es por el tipo de liderazgo que se ejerce, porque “los colaboradores no renuncian a ir a la oficina, sino que están rechazando las culturas organizacionales tóxicas”.

A su vez, acerca un viejo dato: “La mayor parte del tiempo que la gente vive despierta está en el trabajo, pero gran parte de esos largos periodos son experiencias que no brindan felicidad porque se desarrollan en ambientes negativos”; a partir de esa cita podríamos desarrollar otra de las palabras más prostituidas del español: felicidad.

Las organizaciones se conforman por personas, los líderes son personas, todos somos personas, con sentimientos, habilidades, temores, talentos y distracciones.

La implementación de técnicas de desarrollo humano en las empresas se ha visto, de un tiempo acá, como la panacea contemporánea, cuando en realidad esto debería construir las bases de cualquier institución.

Identificar y reconocer las fortalezas de cada miembro del equipo y potenciarlas, parte de una autoevaluación y un diseño enfocado en resultados, no solo numéricos, sino la actitud con la que cada individuo hace lo que le toca hacer, con la seguridad de que contribuye y es retribuido por el valor que imprime en su equipo.

Seguiremos hablando de felicidad y liderazgo hasta el cansancio… lo importante es no cansarnos de buscarlos.