Taxistas de Monclova exigen regulación frente a plataformas de transporte ilegal

La Dirección de Transporte en Monclova se abstiene de actuar contra plataformas de transporte que operan de forma ilegal, aseguró el dirigente regional de taxistas de la CTM, Javier Hernández del Ángel. El líder gremial expresó su preocupación por la falta de acción de las autoridades, a quienes acusa de ceder ante presiones políticas y temor a las críticas de grupos políticos relacionados con Morena.

Hernández del Ángel lamentó que la Dirección de Transporte Municipal no esté cumpliendo con sus funciones. Señaló que esta omisión afecta a los taxistas que operan legalmente y cumplen con regulaciones e impuestos, y explicó que la situación es aprovechada por diversas personas, incluidos ciudadanos, funcionarios, e incluso elementos de policía y tránsito. Estas personas operan como choferes de InDriver sin permisos o licencias, evadiendo así los requisitos que exige la ley para el transporte público.

Apoyo de la "Línea Proletaria”

El dirigente de la CTM también destacó el respaldo que las plataformas ilegales reciben de grupos de izquierda, principalmente de obreros y ex obreros de Altos Hornos de México que se identifican con la organización denominada "Línea Proletaria". Este grupo, explicó, ha mostrado apoyo a quienes ofrecen el servicio de transporte mediante aplicaciones, sin contar con los permisos legales, bajo el argumento de que algunos conductores enfrentan desempleo o problemas económicos derivados de la situación crítica de AHMSA.

“Si están ganando dinero con el servicio que prestan, ¿por qué no se regularizan? ¿Por qué no cumplen con los requisitos que marca la ley como todos los ciudadanos?”, cuestionó Hernández del Ángel. En su opinión, el argumento de la crisis económica no debería eximirlos de cumplir con las normativas vigentes. Según el dirigente, la situación actual genera una competencia desleal y afecta los ingresos de los taxistas que operan dentro del marco legal.

Expectativas de cambio en la próxima administración

El líder gremial expresó su esperanza en que la próxima administración municipal adopte una postura más firme y exija el cumplimiento de la ley en el ámbito de transporte y vialidad. Enfatizó la necesidad de que los responsables no caigan en posturas “tibias” ni se dejen influenciar por temores a las críticas, abogando por que hagan respetar las normas y controlen a quienes operan al margen de la ley.

La situación ha provocado tensiones en el sector de transporte, donde los taxistas afirman que la falta de regulación a las plataformas ilegales afecta gravemente sus ingresos. En este contexto, Hernández del Ángel reiteró que es indispensable que se establezcan regulaciones efectivas para todas las modalidades de transporte, evitando que una parte del sector actúe sin cumplir con los requisitos de ley.

La postura del dirigente de la CTM refleja la presión que enfrentan los taxistas en Monclova, quienes consideran que la situación requiere una intervención inmediata para establecer igualdad de condiciones y asegurar el respeto a las normas municipales.