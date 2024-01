Tarifas de electricidad no han subido por arriba de inflación: CFE

Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aseguró que se ha cumplido con la instrucción presidencial de no aumentar las tarifas de electricidad más allá de la inflación y en donde se han beneficiado tanto a los hogares como a las industrias y comercios.

Frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la política eléctrica nacional manifestó que este apoyo a la sociedad mexicana solo puede ser proporcionado por una empresa de servicio público, de calidad y peso, como, indicó, la CFE.

"Sensible a la importancia que tiene el costo de la electricidad para las familias, pero también para la economía nacional, el presidente ordenó que las tarifas no aumentaran en términos reales, así se ha cumplido esa instrucción y las tarifas no han aumentado más allá de la inflación. Se han beneficiado a todos los sectores: hogares, empresas industrias y comercios.

"Es un apoyo directo, genuino y de enorme importancia trascendental para la sociedad que solo puede ser proporcionando por una empresa de servicio público, de la calidad y peso, como la CFE", dijo.