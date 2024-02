Tarde de confirmación para Arturo Gilio

- El escenario más grande del planeta, espera esta tarde, ni más, ni menos, que al matador de toros lagunero, Arturo Gilio Quintero, quien confirmará su alternativa en la Monumental Plaza de Toros México, que celebra su septuagésimo octavo aniversario.

La fecha más icónica, en la que todo torero quiere estar, al menos una vez en su vida, hoy le toca disfrutarla al joven espada torreonense, quien alternará con el consentido de los laguneros, Ernesto Javier "Calita" y con la leyenda del rejoneo mundial, Pablo Hermoso de Mendoza, quien se despedirá de los aficionados mexicanos. Pero no solamente será ocasión de disfrutar para Arturo, pues también tiene por delante la responsabilidad de brillar ante los aficionados más exigentes del país, quienes se espera, realicen un lleno superior a las 40 mil almas en el coso de la colonia Nochebuena.

UN SUEÑO

"Tuve la suerte de acompañar a mi papá como ganadero. Al principio como aficionado, venía a barrera o a primer tendido y siempre fue especial estar en esta plaza. Me llegan muchos recuerdos de mi infancia, tantos sueños que tenía y siempre llega el día con mi confirmación este 5 de febrero", dijo el lagunero, respecto a la tarde que vivirá hoy. "Recuerdo muchas faenas de mi papá y él tuvo la suerte de tomar la alternativa un 5 de febrero con el maestro Roberto Domínguez y Jorge Gutiérrez, cortó un rabo ese día. Es un gran apoyo para mí", complementó.

"Me siento privilegiado de ser el único lagunero en activo, actualmente no hay mucha gente profesional que se dedique al toro en La Launa y es un orgullo representarla, tanto en México como internacionalmente. Es una afición que me apoya mucho, este lunes viene mucha gente a apoyarme, estar conmigo en un día tan importante como lo es una confirmación y es una responsabilidad muy bonita", finalizó.

DE LUJO

Los matadores enfrentarán reses de Los Encinos, en la corrida que empezará a las 16:30 horas, durante la celebración del 78 aniversario del coso más grande del mundo.

Con la expectativa de otro "lleno monumental" se anuncia la Corrida de Aniversario de la plaza capitana, la cual pudo reactivar su programación taurina tras más de año y medio suspendida por una medida judicial que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló el pasado 6 de diciembre y ratificó este 2 de febrero un tribunal colegiado.

Para esta fecha de aniversario, considerada por los aficionados como la más importante del año taurino en Ciudad de México, el cartel confeccionado por la empresa cuenta con el español Pablo Hermoso de Mendoza, jinete que está en medio de una larga gira de despedida en México. La relación de Hermoso de Mendoza y la Plaza México ha sido de triunfos sonados, pero también de polémicas.

El navarro ha cortado cuatro rabos en este albero, fue el primer rejoneador en lograrlo. La fecha data del 5 de febrero de 2000, al toro Preferido de Garfias. Luego llegaron el de Santorín, de Montecristo, el 29 de enero de 2006 y a Conin, de Los Encinos, el 2 de febrero del 2009. El último fue en su reaparición, tras cinco años sin cabalgar en el coso de Insurgentes, el rabo pertenecía Tecojote, también de Los Encinos, hierro que protagonizará la corrida del lunes e indica quién pudo sugerir su elección.

Además del elemento sentimental de despedir a una figura, el foco de interés del aniversario está en la presencia del mexicano Ernesto Javier 'El Calita', pues el mexicano es un claro caso de compromiso y fe. Hoy es el número uno del escalafón mexicano por número de corridas toreadas. Además se ha confirmado su presencia en la próxima Feria de San Isidro de Madrid, en las plazas de Las Ventas, donde confirmó el año pasado causando una honda impresión entre los aficionados madrileños.