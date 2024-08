Taddei señala que las plurinominales se asignarán como dicta la Constitución

La asignación de diputaciones plurinominales se debe realizar conforme a lo que establece la Constitución, por partidos y no por coaliciones, señaló la consejera presidencial del INE, Guadalupe Taddei. Pese a ello, las consejerías sostuvieron que no han definido sus posturas sobre este tema y que continúa en análisis.

El proyecto de asignaciones de diputaciones por representación proporcional se discutiría el 21 de agosto en comisiones, y el 23 de agosto en el Consejo General del INE, por lo que continúa el análisis del tema.

"El Instituto se apegará 100% a la Constitución. Tan es así que el 7 de diciembre tomamos un acuerdo que da cuenta de ello. Sobre eso estaremos trabajando en ese proyecto del cual, por respeto, no hemos ido pronunciándonos porque estamos a punto de tomar un acuerdo y no se vale ir dando las intenciones de voto", expuso.

En conferencia, la presidenta Guadalupe Taddei subrayó que el acuerdo para la asignación de plurinominales también fue confirmado por el Tribunal Electoral, por lo que está firme.

El presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Uuc-Kib Espadas señaló que el debate permanece abierto y se están considerando las voces que han advertido una posible sobrerrepresentación.

Respecto al acuerdo aprobado por el INE en diciembre, que establece los lineamientos para asignación de plurinominales y prevé que sea por partido político, dijo que se puede valorar si hay algún cambio.

"Me parece muy importante escuchar las voces que se están levantando para objetar lo que siempre está hecho. Que siempre se haya hecho no quiere decir que se tenga que hacer igual, pero tampoco quiere decir que se vaya a hacer distinto", subrayó.

Por su parte, la consejera Dania Ravel sostuvo que será la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos será el área encargada de elaborar el proyecto, y afirmó que no habrá "línea" por parte de los consejeros.

"Vamos, para decirlo con mucha claridad, no les damos línea de cómo nos tienen que presentar los proyectos; ellos hacen sus análisis a partir de su expertise técnica y nos presentan las propuestas y nosotros ya hacemos esas valoraciones y las consideraciones. La Sala Superior ya se ha pronunciado sobre si se pueden interpretar la sobrerrepresentación sobre coaliciones o sobre partidos políticos. Y ha sido contundente la Sala Superior cuando ha dicho que cuando la legislación, en casos locales, habla de la posibilidad de establecer esa sobrerrepresentación en coaliciones puede ser válido, pero si no se establece así ha dicho que no", apuntó.