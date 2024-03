‘Supimos sufrir y fuimos inteligentes’, Nacho Ambriz tras victoria de Santos Laguna

Ignacio Ambriz celebró el accionar de su equipo y alabó la recuperación anímica de sus jugadores tras una semana difícil, pero aseguró que la tranquilidad será durante algunas horas solamente, pues rápido se enfocarán en el siguiente partido.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro de anoche, el estratega santista señaló: “El partido me deja tranquilo, contento, feliz por el gran compromiso que ha adquirido el equipo, ante una semana muy atípica que habíamos tenido

. El grupo entendió que estábamos no completos y recibimos un golpe bastante fuerte, pensé que no llegaríamos a levantarnos para afrontar este partido ante un gran equipo, que juega muy bien, pero supimos sufrir, aguantamos y fuimos inteligentes para aprovechar los espacios. Ha sido una victoria importante”.

Con todo y las tres victorias consecutivas, Ambriz afirma que aún deben mejorar diversos aspectos: “Hay momentos en los que no tenemos la pelota como a mí me gustaría, en que no pudimos elaborar con mayor posesión de la pelota para hacer más daño.

Pero al saber que tenemos trabajando un mes y han llegado las victorias, han salido chicos jóvenes a la banca, creo que es una muestra del compromiso que existe por hacer las cosas bien, a veces te puede salir, a veces no, hoy estamos en estado de gracia, pero no podemos echar las ventanas al vuelo, ya debemos trabajar pensando en el próximo partido”, describió.

Finalmente, Ambriz alabó la rapidez con la que sus jugadores han asimilado su estilo y lo han plasmado en la cancha: “Fue un gran trabajo de todos los muchachos, porque enfrentamos a un gran rival, que juegan los diez en la cancha contraria, fuimos inteligentes para hacer daño cuando robamos la pelota, pero es producto del trabajo, de que los chicos lo van entendiendo, logramos tres resultados importantes y todavía no estamos donde quisiéramos, pero siempre decimos que es más fácil corregir trabajando”, culminó.

ANSELMI, LOS DETALLES

Por su parte, el entrenador de Cruz Azul, Martín Anselmi, otorgó el mérito a los Guerreros por su contundencia y afirmó que ligeros detalles hicieron una enorme diferencia: “Primero, hay que felicitar a Santos Laguna, ha competido muy bien, hicieron muy buen trabajo y nosotros tuvimos una noche fatídica, no nos salió nada, hasta el cero por cero tuvimos oportunidades de gol, pero no las metimos.

Sufrimos la expulsión y ahí todo se hizo cuesta arriba, fallamos el penal cuando podíamos descontar y no concretamos, tenemos que aprender, porque el futbol se define por los detalles y esta vez no estuvimos finos en esos detalles”.

En cuanto a su planteamiento, el argentino afirmó: “Los futbolistas que tenemos me generan mucho orgullo, van, pelean, muestran mucho amor propio. Nosotros intentamos atacar, dejamos algunos espacios y si ellos los aprovecharon, es su mérito, porque son los riesgos que nosotros corremos.

Nuestra propuesta se trata de buscar el arco rival, de intentar recuperar rápido tras la pérdida y creo que eso estuvo, pero en los detalles, ellos estuvieron letales y nosotros cometimos errores que nos cuestan el partido”, concluyó.