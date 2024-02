Suman más colonias con casos de hepatitis

Se elevó el número de colonias del municipio de Torreón en las que se han identificado casos sospechosos de hepatitis A y, además, la Jurisdicción Sanitaria No. 6 precisó la cifra de personas que han sido afectadas por esta enfermedad aguda del hígado que pudiera atribuirse al consumo de agua y alimentos insalubres, el saneamiento deficiente, la mala higiene personal y el sexo bucoanal.

Este padecimiento generalmente se autolimita, por lo que la mayoría de las personas, sin tratamiento van a lograr su recuperación.

El coordinador del Programa de Vigilancia Epidemiológica, Humberto Gerardo Flores Muñoz, informó que en lo que va del año se han notificado 27 casos sospechosos en el rango de 1 a 44 años de edad, de los cuales 13 tuvieron un estudio de serología positivo y ninguno requirió hospitalización.

El resto continúan en análisis en laboratorios especializados, aunque aclaró que también hay casos en los que ya no se enviaron muestras de sangre porque en las unidades de salud únicamente le hicieron pruebas de la función hepática (del hígado) a los pacientes.

Las instituciones de salud notificantes fueron los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 16 y 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Hospital General de la Secretaría de Salud del estado y consultorios médicos particulares, adyacentes a farmacias.

Los sectores de Torreón donde se han reportado cuadros clínicos sospechosos son: Ampliación Zaragoza Sur, fraccionamiento Ana, División del Norte, fraccionamiento Joyas del Bosque, fraccionamiento La Paz, fraccionamiento Quintas Los Nogales, fraccionamiento Hacienda Santa María, Independencia, La Vencedora, Las Torres, Rincón La Merced, Valle Oriente, Victoria, Villas del Bosque, Viñedos de la Joya, Eduardo Guerra, Monterreal y Villa Zaragoza.

Flores Muñoz explicó que en términos epidemiológicos y cuando se presenta un problema de salud como el antes descrito, cabe la posibilidad de que, en una definición operacional, haya casos confirmados por clínica.

"Si está asociado con otro pacientito en tiempo, lugar y persona, podemos asumir que también tiene eso, pero ahorita, estoy trabajando en eso y no puedo saber exactamente de quienes no tienen estudios de laboratorio quiénes sí van a caber en esa definición operacional y quiénes no. Ahorita lo único que puedo decir, a ciencia cierta, es que tenemos 27 notificaciones de casos probables que hicieron el cuadro clínico típico pero solo 13 de ellos ya tengo el resultado y otros que están en el proceso", añadió.

INFORMACIÓN INSUFICIENTE

El coordinador dijo que tendrá una reunión la próxima semana con representantes del sector salud público y privado pues en este año, se registraron 56 casos sospechosos en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) pero únicamente 27 llegaron a la Jurisdicción Sanitaria con estudio epidemiológico, por lo que hay información insuficiente y no se puede hacer un análisis minucioso.

El SUIVE solo captura los casos por edad, sexo y clínica y en la oficina jurisdiccional, además de esos datos, se cuenta con el domicilio del paciente y todos los datos clínicos por lo que ello facilita que el departamento de Regulación y Fomento Sanitario en coordinación con el Simas Torreón puedan hacer un monitoreo de la calidad del agua. De los 56 casos, la tasa más alta por 100 mil habitantes fue la de 5 a 9 años con 12.9, seguido de 20 a 24 años con 12.3 y de 25 a 44 años con 11.4.

Ayer se realizó una reunión de "Agua Limpia" en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria y acudieron representantes del sector salud municipal y estatal, así como educación y el Simas, entre otros.

Se abordó el asunto de la hepatitis A y se acordó continuar con el monitoreo de la calidad del agua (cloración y análisis bacteriológico) en las colonias donde se están presentando casos, además de capacitar a inspectores y docentes de escuelas sobre el tema.

La recomendación a la población es que no consuman agua de la llave y que opten por agua embotellada, además de fomentar prácticas de higiene personal, tales como lavarse regularmente las manos antes de comer y después de ir al baño, así como prestar especial atención en la preparación o ingesta de alimentos. Hasta ahora, el sector salud aseguró que no se han identificado anomalías en las máquinas expendedoras de agua.

JOVEN HOSPITALIZADA

Aunque todavía no se había notificado el caso sospechoso a la oficina jurisdiccional, El Siglo de Torreón tuvo contacto con la familia de una joven de 22 años del fraccionamiento Hacienda Santa María que se encuentra internada desde el pasado jueves en la clínica No. 18 del IMSS por probable hepatitis

Previamente, estuvo hospitalizada en la Cruz Roja y en el laboratorio le realizaron un análisis de perfil hepático con observación: suero ictérico (+). Tuvo valores alterados en TGO y TGP, deshidrogenasa láctica, bilirrubina total y fosfatasa alcalina.

También le realizaron un ultrasonido de abdomen y se indicaron datos ecográficos compatibles con hepatitis: patrón micronodular, engrosamiento de pared vesicular, esplenomegalia, dilatación y flujo lento de la venta porta.

Otro ultrasonido de hígado y vías biliares que le hicieron en Salud Digna, concluyó esteatosis hepática leve y edema de la pared de la vesícula, a descartar hepatitis viral.

Se sugirió complementar el estudio con un panel viral, perfil de lípidos y valoración por el médico tratante.

La madre de la joven dijo que la paciente empezó con vómito, pérdida de apetito, tenía dolor de cabeza y molestias abdominales.

Indicó que en días anteriores uno de los médicos le preguntó que qué había comido antes de que le empezara el dolor y que ella le dijo que un sándwich. "Entonces yo le pregunté: ¿qué pudo haber sido, doctor?, y me dijo que probablemente fue porque tomó agua contaminada, pero está raro porque mi hija no toma agua de la llave ni come en la calle". La familia está a la espera de resultados que confirmen o descartan dicha enfermedad.

