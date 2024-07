Subsecretaría de Educación llaman a fin de cursos 'sin condiciones'

El próximo martes 16 de julio del año es el fin de cursos para estudiantes de nivel básico, por lo que la Subsecretaría de Educación en La Laguna de Durango llamó a las instituciones educativas a no condicionar la entrega de calificaciones o documentación oficial a cambio de algún tipo de pago. Hasta ahora, se han registrado alrededor de 20 quejas.

El titular de la dependencia, Fernando Ulises Adame de León, dijo que las cuotas escolares de los padres, madres de familia y tutores son importantes para contribuir al mantenimiento de las escuelas públicas de educación básica, pero que de acuerdo a la ley, el servicio que imparte el estado es totalmente gratuito, en todos los sentidos.

“La educación pública es gratuita, de ninguna manera se condiciona el pago sobre todo de cuotas voluntarias a la entrega de papeles o a la promoción de algo, o sea, los documentos oficiales esos sí son gratuitos en ciertos niveles educativos.

Pero también tenemos muchas quejas de padres de familia, entre padres de familia, que no se acepta que no paguen las cuotas voluntarias y se llama así, voluntarias, y que solicitan por parte de la autoridad local, el director, que no le entreguen papeles a alguien porque no paga las cuotas voluntarias, eso es ilegal, las cuotas son voluntarias y no tienen nada qué ver con la cuestión institucional”, detalló.

Adame de León indicó que si alguna persona tiene una queja la retención de documentos oficiales, puede acercarse al departamento Jurídico y al área de Contraloría de la Subsecretaría de Educación para realizar la denuncia correspondiente.

El ciclo escolar 20232024 terminará para 150 mil estudiantes de educación básica y nivel medio superior de la Comarca Lagunera de Durango, que son atendidos por 14 mil docentes en 1,206 planteles educativos de la zona rural y urbana. Del 17 al 19 de julio, el calendario marca que habrá un Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes.

Para el nuevo ciclo escolar, el calendario de 190 días efectivos de clase, aplicable para las escuelas de educación básica de las 32 entidades del país, establece que el inicio del ciclo lectivo será el lunes 26 de agosto de 2024 y concluirá el miércoles 16 de julio de 2025.