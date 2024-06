¿Subirán precios en menús por alzas en cilantro, limón y aguacate?

Cada año, las alzas en el limón y el aguacate son el "terror" de los restaurantes de tacos, que son la mayoría en La Laguna, y ahora les cayó de sorpresa el aumento en el cilantro, sin embargo, descartan modificar los precios de los platillos en el menú como consecuencia de estos incrementos.

"Híjole, es algo que nos vino a pegar bastante, la cebolla y el tomate fue un 150 por ciento de aumento lo que tuvieron a final del año pasado, hoy tenemos la novedad del cilantro, en Puebla es donde más se produce, con el tema de clima hubo mucha sequía y los manojos de cilantro están llegando muy muy chicos, muy secos y están hasta en 80 o 90 pesos, es un producto que en los restaurantes de comida mexicana pues se regala en la salsa, el cilantro es algo que se regala, que se da para acompañar los taquitos, entonces, sí viene a pegarnos", dijo Eduardo Nieto Mendoza, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

Confió en que baje el precio en las próximas semanas para que no impacte en el costo de los negocios, pues aseguró que "no porque nos lleguen las noticias de que subió el cilantro, vamos a ir a cambiar los menús, no pasa esto, es muy difícil, hay muchos temas muy importantes que hay que ver alrededor de modificar un menú o un precio al cliente".

Consideró que los precios podrían nivelarse antes de que se presenten pérdidas en los establecimientos derivadas de esta situación, que es una problemática nacional y no exclusiva de la región lagunera, aunque reconoció que en esta zona el consumo de cilantro es relativamente alto debido a que es un acompañamiento fundamental para las salsas, el pico de gallo y los tacos.

Por otra parte, el dirigente del sector restaurantero mencionó que la rotación de personal es otro de los problemas que se han presentado ya de forma frecuente en esta industria, por lo que se ha optado por brindar una mayor capacitación a los colaboradores.

"Es normal que haya rotación de personal, aquí lo que estamos buscando como estrategia es cada restaurante capacitar bien y así, si se me va a mí, pues yo sé que se va a ir a otro restaurante, pero va a estar bien capacitado y viceversa, también viene para acá. Creo que experimentan diferentes tipos de servicio, hay muchas propuestas económicas y al mismo personal le gusta experimentar, a veces quieren estar en una cocina más estructurada, luego más de comida rápida, son diferentes tipos de restaurantes", comentó.

"Sí hay vacantes, sí hay rotación pero ya estamos aprendiendo a vivir con eso nosotros los restauranteros", añadió.